Un été préhistorique au Dino-Zoo : vivez l’aventure en famille !

Quoi de neuf ? • Cet été, remontez le temps au Dino-Zoo, situé à seulement 30 minutes de Besançon et 1h20 de Dijon. Le parc vous accueille dans un cadre naturel exceptionnel pour une aventure grandeur nature, entre dinosaures animés, animations immersives et attractions pour toute la famille.

Prenez votre envol avec Aerodactylus

Parmi les nouveautés de l’année, Aerodactylus est l'attraction incontournable de l’été. En pédalant, les visiteurs prennent de la hauteur dans une expérience à la fois ludique et spectaculaire. Inspirée des ptérosaures, cette attraction vous invite à voler comme les premiers maîtres du ciel. Elle est accompagnée d'une impressionnante sculpture de Quetzalcoatlus, un reptile volant de 4 mètres de haut, à découvrir près du snack Le Comptoir des Ptérosaures.

Un nouveau film 4D : émotions garanties dans Retour au monde perdu

En quête de frissons en salle climatisée ? Le tout nouveau film 4D, Retour au monde perdu, vous plonge dans les mésaventures d’un explorateur attachant, au cœur d’un monde préhistorique peuplé de créatures étonnantes.

Initiez-vous au tir au propulseur comme un vrai chasseur préhistorique

Nouveauté aussi du côté des animations pédagogiques ! Accompagnés d’un médiateur, les visiteurs découvriront les techniques de chasse de la Préhistoire et l’ingéniosité des premiers humains. Après la théorie, place à la pratique : petits et grands pourront s’essayer au tir au propulseur et tenter d’atteindre la cible comme de véritables chasseurs préhistoriques.

Ouverture estivale :

En juin, le parc est ouvert tous les jours les lundis mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 16h30 et les mercredis, samedis et dimanches 10h30-17h30

En juillet et août, le Dino-Zoo est ouvert tous les jours, de 10h30 à 17h30

Cet été, partagez un moment unique en famille entre découvertes, rires et émerveillement. Préparez votre visite sur www.dino-zoo.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des animations et temps forts de la saison !

Infos pratiques