Une centaine de scouts réunis à Sainte-Marie pour un "Rallye" annuel

Cette réunion, aussi appelée Rallye, était ouverte à toutes les tranches d’âges : les "louvettes et louveteaux", les "éclaireurs et éclaireuses" et les "ainés". Au total, 100 enfants et 30 encadrants étaient présents. Au programme : campement sous tentes évidemment, mais aussi constructions, jeux, sport, cuisine et plus globalement participation à la vie quotidienne du camp.

"Préparer les enfants et adolescent(e)s à être acteurs et actrices de changement"

Ce Rallye a pris place dans une période que l’association considère comme anxiogène, marquée par "de grandes crises sanitaires, écologiques, sociales". Leur volonté était donc d’offrir aux jeunes "une parenthèse de leur quotidien afin de se reconnecter à des choses essentielles tout en les sensibilisant aux problématiques du monde actuel et de les pousser à s’engager".

L’info + :

Les Éclaireurs et Éclaireuses Unionistes sont ouverts à tous les jeunes de 8 à 19 ans.