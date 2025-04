Jurassique Pâques revient dès le 19 avril au Dino-Zoo

L’événement Jurassique Pâques revient au parc préhistorique Dino-Zoo du 19 avril au 4 mai 2025. Les visiteurs embarqueront pour une aventure mêlant jeux de piste, animations, spectacles et gourmandises chocolatées.

Mission Oviraptor - À la recherche des couleurs perdues !

Cette année, Jurassique Pâques propose une aventure inédite aux jeunes explorateurs. L’œuf d’Oviraptor a perdu ses couleurs et ne peut pas éclore ! Pour l’aider, les enfants devront parcourir le parc, retrouver les quatre couleurs disparues et colorier leur œuf au fil de leur quête.

Une fois leur mission accomplie, ils se rendront au nid d’Oviraptor pour présenter leur œuvre et accéder à la chasse aux œufs en chocolat. En récompense, chaque aventurier repartira avec six œufs en chocolat.

Une nouvelle animation préhistorique

A partir du mois d’avril, le parc proposera une nouvelle expérience : le tir au propulseur. L’occasion d'expérimenter une activité ancestrale, qui s’apparente au javelot préhistorique.

Les visiteurs pourront également profiter des deux nouveautés accessibles depuis l’ouverture de la saison 2025 : le nouveau film 4D “Retour au Monde perdu”, ainsi que la nouvelle attraction phare Aerodactylus.

Spectacle et découverte : les œufs au cœur de l’énigme

Pour la deuxième année consécutive, Dino-Zoo propose un spectacle de magie intitulé “L’œuf ou la poule ?”. Petits et grands seront invités à réfléchir et s’émerveiller autour d’une question aussi vieille que mystérieuse : qui de l’œuf ou de la poule est arrivé en premier ? Entre tours de magie et enquête farfelue, le public partira à la recherche d’indices pour tenter de percer ce grand mystère de l’évolution.

Dans la continuité de cette thématique, une animation pédagogique, Dino-Oeuf, viendra enrichir l’expérience. Les visiteurs y découvriront des informations fascinantes sur les œufs de dinosaures, les dernières découvertes scientifiques et auront même la chance de voir et toucher un véritable œuf fossile. Une immersion ludique et éducative, fidèle à l’esprit du parc : apprendre en s’amusant.

Infos pratiques :