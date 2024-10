Dragons et forêt hantée : la saison d'Halloween débute au Dino-Zoo

Expositions de dragons, spectacles, forêt hantée, film 4D et nocturnes : comme à son habitude, le célèbre parc de dinosaures se transforme et plonge les visiteurs dans une ambiance mystique à l'occasion d'Halloween.

Visites nocturnes pour les plus courageux

Les 30, 31 octobre et 1er novembre, la parc prolonge son ouverture jusqu'à 20h30 et accueille les visiteurs courageux qui auront la possibilité d'explorer le parc à la lampe torche. Frissons garantis !

Exposition de dragons

T-rex, brachiosaures et autres raptors font de la place pour accueillir les célèbres créatures fantastiques qui ont un lien spécial avec les dinosaures. Des dragons plus vrais que nature feront leur apparition et sauront plonger les visiteurs dans un univers mystique et palpitant.

École de dragonniers

Qui n’a jamais rêvé d’assister à un cours de dressage de dragons ? C’est ce que promet la nouvelle animation théâtralisée du parc, “L’école des dragonniers”. Une activité immersive où les visiteurs pourront apprendre tous les secrets et astuces pour dompter un dragon !

Un nouveau film au cinéma 4D

''Pièges et dragon'' est un nouveau film 4D pour Halloween : les aventures de deux chevaliers qui braveront tous les défis pour délivrer la princesse, jusqu'à faire face à un véritable dragon...

Une forêt hantée...

La forêt, ornée d'araignées et d'épouvantails en tous genres mènera les visiteurs jusqu'à un potager hanté, où bien d'autres surprises les attendent.

Jeu de piste ludique

''Expédition dragons !'', un nouveau jeu de piste où les enfants auront la mission d'aider la famille Drago-Rex à alimenter le feu sacré des dragons.

Infos +

Toutes les infos sur : www.dino-zoo.com