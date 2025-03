Quels sont les produits médaillés cette année au Tuyé de Mésandans ?

Le Tuyé de Mésandans a remporté trois médailles au total cette année 2025 entre le concours international de Lyon et le concours général agricole de Paris.

"Des distinctions qui parlent d’elles-mêmes, mais qui témoignent surtout de notre passion pour la charcuterie

traditionnelle et de notre engagement à promouvoir le terroir franc-comtois. Comme le dit si bien Patrick

Bouvard, notre fondateur : “Chaque produit est le fruit d’un savoir-faire. Ces médailles, c’est la reconnaissance de notre amour pour notre région et pour ses saveurs authentiques. ”-", s’enthousiasme le Tuyé de Mésandans.

Les récompenses obtenues :

Médaille d’Or au Concours International de Lyon 2025 pour ses knacks

Médaille d’Or pour son jambon cuit fumé

Médaille d’Argent au concours général agricole à Paris 2025 pour son saucisson sec

Infos +

Pour rappel, le Tuyé est situé entre Besançon et Montbéliard, il propose des services de livraison à domicile pour les particuliers et les professionnels du quart Nord-Est de la France et possède cinq boutiques. Le tout avec une boutique en ligne.