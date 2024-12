Quoi de neuf aux Passages Pasteur pour Noël ?

Quoi de neuf ? • Le centre commercial Les Passages Pasteur, au centre-ville de Besançon, organise de nombreux rendez-vous avec ses visiteurs du 18 au 24 décembre 2024. Ateliers créatifs, stand de barbe à papa, les visites du Père Noël… Découvrez le programme et les horaires d’ouvertures exceptionnels.

Dans une ambiance chaleureuse et magique, voici le programme de Noël de votre centre préféré !

Des ateliers créatifs pour les enfants

Les 18, 21, 22, 23 et 24 décembre, de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00 (sauf 24 décembre : fermeture 18h00), Les Passages Pasteurs proposent des ateliers créatifs gratuits et sans inscription aux enfants sur le thème de Noël.

Mercredi 18 Décembre : les gourmandises magiques

Samedi 21 Décembre : Pot à gourmandises

Dimanche 22 Décembre : Veilleuse de Noël

Lundi 23 Décembre : Le renne du Père-Noël

Mardi 24 Décembre : Pompons de Lutins de Noël

Dans la limite des places disponibles

Un stand barbes à papa

Du samedi 21 au lundi 23 décembre, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, les gourmandes et les gourmands vont pouvoir faire une petite pause sucrée en dégustant une barbe à papa gratuite sur le stand ouvert dans la galerie commerciale.

Dans la limite des stocks disponibles

Les rendez-vous du Père Noël et de sa lutine

Tous les enfants qui le souhaitent pourront rencontrer le Père Noël et sa lutine aux Passages Pasteur. L’occasion d’échanger quelques mots avec la star des fêtes et de refaire le point sur leur commande de cadeaux attendus sous le sapin…

Mercredi 18 décembre : de 10h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h30

Samedi 21 décembre : de 10h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h30

Dimanche 22 décembre : de 10h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h30

Lundi 23 décembre : de 10h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h30

Mardi 24 décembre : de 10h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30

Les ouvertures exceptionnelles des Passages Pasteur

Le centre commercial et l’ensemble de ses boutiques ouvriront les dimanches 15 et 22 décembre de 10h00 à 19h00. De nombreuses idées cadeaux sont à retrouver dans les enseignes Basic Fit, Bershka, Cover, Footlocker Footkorner, Kiko, Krys, Les Chaise longue, Mango, Miss Cookies, Monoprix, New Yorker, Poulaillon, Spartoo, Starbucks ainsi que les casier distributeurs de Chocolats Hirsinger !

Infos +

Vous avez oublié votre parapluie pour faire vos emplettes au centre-ville ? Les Passages Pasteur vous proposent de vous prêter gratuitement un parapluie en échange votre carte d’identité. Ainsi, vous serez plus tranquilles et garderez vos achats au sec !

Infos pratiques

Centre commercial Les Passages Pasteur

6b, rue Pasteur - 25 000 Besançon

Tél. : 03 81 58 00 33

Site internet : les-passages-pasteur.klepierre.fr

Pour suivre l’actualité du centre commercial et participer aux jeux concours toute l’année, rendez-vous sur ses réseaux :