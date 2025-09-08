Lundi 8 Septembre 2025
Economie
Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

Publié le 08/09/2025 - 07:00
Mis à jour le 08/09/2025 - 10:19

QUIO DE 9 ? • Dressing, meubles et casiers de rangement... Leroy-Merlin vous présente dans l'entrée de son magasin de Chateaufarine des idées pour organiser et optimiser vos espaces.

Leroy Merlin Besançon © Leroy Merlin
Leroy Merlin Besançon © Leroy Merlin

Un podium consacré au rangement

Notre nouveau podium à l’entrée du magasin est pensé pour vous inspirer. Il met en scène différentes solutions de rangement et d’aménagement. Chaque idée présentée vous aide à mieux organiser et optimiser vos espaces. Une source d’inspiration pratique et déco dès votre arrivée en magasin.

Podium de présentation et inspiration © Leroy-Merlin

Une composition 6 cases KUB escalier

La composition en 6 cases KUB escalier est une disposition modulable en forme d’escalier. Elle permet de créer un effet visuel original tout en optimisant le rangement. Chaque cube peut accueillir livres, objets déco ou paniers de stockage. C’est une solution pratique et design pour structurer un espace.

Composition "escalier" © Leroy-Merlin

Composition meuble d'entrée KUB

La composition meuble d’entrée KUB allie praticité et esthétique. Elle offre des espaces de rangement ouverts ou fermés pour chaussures, sacs et accessoires. Sa modularité permet d’adapter l’agencement selon la taille de l’entrée. Un design épuré qui facilite l’organisation tout en accueillant chaleureusement vos invités.

Composition KUB © Leroy-Merlin

Le dressing

Le kit dressing extensible s’adapte à toutes vos envies d’organisation.

Grâce à sa structure modulable, il s’étire pour convenir aux petites comme aux grandes pièces. Pratique et fonctionnel, il optimise le rangement des vêtements et accessoires. Une solution simple et efficace pour créer un dressing sur mesure (Réf 89953742).

Et le dressing ! © Leroy-Merlin

Infos +

Leroy Merlin à Besançon

  • ZAC Chateaufarine, rue Guillaume Apollinaire, 25 000 Besançon
  • Ouvert du lundi au samedi de 09h00 à 20h00
  • Tél. : 03 81 41 71 00

Leroy Merlin sur internet

  • Site internet : cliquer ici
  • Suivre sur Facebook : cliquer ici
  • Instagram : https://www.instagram.com/leroymerlin.besancon/

déco leroy merlin rangement rentrée

Publié le 8 septembre à 07h00 par Thierry Brenet
Economie

France
Economie Société

Argent de poche : les ados français touchent en moyenne 26 € par mois, un chiffre en baisse

Le Teenage Lb de Pixpay a publié mardi 2 eptembre 2025 la 6e édition de son baromètre annuel "Les ados et l'argent de poche". Réalisée par l'institut de sondage Discurv en juillet dernier auprès de 1.000 personnes, l'étude met en lumière des évolutions notablmes dans la gestion de l'argent par les jeunes et leurs familles.

adolescent argent argent de poche enfant parent
Publié le 7 septembre à 10h00 par Alexane
Fontain
Economie Vie locale

Ouverture de deux nouveaux gîtes nichés dans les hauteurs de Fontain

Deux nouveaux gîtes ont récemment été aménagés par Vivien Desgrange dans une ancienne ferme champêtre entièrement restaurée et située sur les hauteurs de la commune de Fontain au hameau de la Chassagne. Depuis début juillet 2025, ils accueillent voyageurs ou personnes à la recherche d’un séjour au calme. 

bassins fermiers c'est nouveau ! gîte tourisme
Publié le 5 septembre à 17h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Economie

Les Passagers du Zinc fêtent leurs 10 ans : “Punaise, on a tenu 10 ans et on est assez fiers !”

Le café-concert Les Passagers du Zinc à Besançon, PDZ pour les intimes, célèbre en cette rentrée ses 10 ans sous la houlette de sa gérante Meghane Schevènement. Dix années de musique, de soirées improbables et d’engagement militant qui font de ce lieu un incontournable...

anniversaire bar café-concert inclusion les passagers du zinc meghane schevènement musique pdz rock
Publié le 5 septembre à 08h00 par Alexane
France
Economie

Budget : Moscovici plaide pour des “économies importantes” réparties équitablement

La France peut réaliser des "économies importantes, parfois difficiles" pour redresser ses finances publiques, en les répartissant équitablement, a déclaré jeudi 4 septembre 2025 le premier président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, mettant en garde contre "un déclassement" du pays en Europe.

budget gouvernement parlement pierre moscovici
Publié le 4 septembre à 17h00 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Emploi à domicile en Bourgogne-Franche-Comté : recul de la garde d’enfants, hausse des autres services

Selon un communiqué publié le 1er septembre 2025, l’Urssaf Bourgogne-Franche-Comté dresse un bilan contrasté de l’emploi à domicile en 2023. La région comptait 122.200 particuliers employeurs, dont 75.700 en Bourgogne et 46.500 en Franche-Comté. Ce chiffre est en légère baisse (-0,5 % en un an, -5,4 % depuis 2019).

emploi garde d'enfant ménage urssaf
Publié le 4 septembre à 09h44 par Alexane
Besançon
actualité Economie

Offre d’emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !

OFFRE D'EMPLOI • La Compagnie des Familles spécialisée dans la garde d'enfants à domicile recrute pour l'année scolaire 2025/2026 des baby-sitters (H/F) à Besançon (25000) et ses alentours afin de répondre aux besoins de garde de ses familles.
 

baby-sitting la compagnie des familles offre d'emploi offre d'emploi besançon
Publié le 4 septembre à 06h30 par Macommune.info
Besançon
Economie

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

VIDEO • Sur l’initiative de deux cousins Vincent Morel, entrepreneur bisontin et Baptiste Jeanbourquin, responsable d’une structure touristique, cinq cellules longtemps laissées à l’abandon du centre Saint-Pierre se refont une beauté et accueillir bientôt les passants au sein d’une épicerie fine de quartier. L’ouverture est prévue au mois d’octobre 2025. Nous sommes allés sur place.

centre saint-pierre centre-ville commerce épicerie nouveau
Publié le 6 septembre à 15h00 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Été 2025 : une saison touristique contrastée en Bourgogne-Franche-Comté

La Bourgogne-Franche-Comté a connu un été 2025 marqué par une baisse modérée de sa fréquentation touristique, dans un contexte de ralentissement général au niveau national et européen. Selon les données de Flux Vision Tourisme d’Orange, le nombre total de nuitées en région a diminué de 3,2 % en juillet-août 2025. Malgré ce recul, la saison reste au-dessus des niveaux enregistrés en 2022.

congés été 2025 region bourgogne franche-comte tourisme vacances
Publié le 7 septembre à 10h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Transports

En France, la voiture considérée comme un luxe… indispensable

Selon une étude menée par Leocare en partenariat avec Discurv, 62 % des habitants de Bourgogne-Franche-Comté estiment que la voiture est devenue un bien de luxe. Un paradoxe, car dans le même temps, 68 % la jugent indispensable et 63 % déclarent ne pas pouvoir s’en passer au quotidien.

argent assurance automobile étude mobilité voiture
Publié le 3 septembre à 11h30 par Alexane

