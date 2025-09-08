Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

QUIO DE 9 ? • Dressing, meubles et casiers de rangement... Leroy-Merlin vous présente dans l'entrée de son magasin de Chateaufarine des idées pour organiser et optimiser vos espaces.

Un podium consacré au rangement

Notre nouveau podium à l’entrée du magasin est pensé pour vous inspirer. Il met en scène différentes solutions de rangement et d’aménagement. Chaque idée présentée vous aide à mieux organiser et optimiser vos espaces. Une source d’inspiration pratique et déco dès votre arrivée en magasin.

Une composition 6 cases KUB escalier

La composition en 6 cases KUB escalier est une disposition modulable en forme d’escalier. Elle permet de créer un effet visuel original tout en optimisant le rangement. Chaque cube peut accueillir livres, objets déco ou paniers de stockage. C’est une solution pratique et design pour structurer un espace.

Composition meuble d'entrée KUB

La composition meuble d’entrée KUB allie praticité et esthétique. Elle offre des espaces de rangement ouverts ou fermés pour chaussures, sacs et accessoires. Sa modularité permet d’adapter l’agencement selon la taille de l’entrée. Un design épuré qui facilite l’organisation tout en accueillant chaleureusement vos invités.

Le dressing

Le kit dressing extensible s’adapte à toutes vos envies d’organisation.

Grâce à sa structure modulable, il s’étire pour convenir aux petites comme aux grandes pièces. Pratique et fonctionnel, il optimise le rangement des vêtements et accessoires. Une solution simple et efficace pour créer un dressing sur mesure (Réf 89953742).

Infos +

Leroy Merlin à Besançon

ZAC Chateaufarine, rue Guillaume Apollinaire, 25 000 Besançon

Ouvert du lundi au samedi de 09h00 à 20h00

Tél. : 03 81 41 71 00

Leroy Merlin sur internet