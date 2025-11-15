Samedi 15 Novembre 2025
Alerte Témoin
Saint-Vit
Société
La recette du week-end

Recette de risotto au butternut confit et Morbier

Publié le 15/11/2025 - 12:00
Mis à jour le 13/11/2025 - 14:29

Ce week-end, nous mettons un célèbre fromage AOP de la région à l'honneur avec une recette de Risotto au butternut confit proposée par le site internet du Morbier

© Site internet Morbier AOP
© Site internet Morbier AOP
  • Pour 4 personnes
  • Préparation : 20 min
  • Cuisson : 60 min

Ingrédients :

  • 300 g de riz arborio pour risotto
  • 1 courge butternut
  • 3 cuillères à soupe de sirop d’érable
  • 70 g de noisettes
  • 100 g de beurre
  • 1 verre de vin blanc
  • 1 l de bouillon de volaille
  • 4 cuillère à soupe d’huile d’olive
  • 3 échalotes
  • 150 g de morbier
  • Sel et poivre

Étapes de la préparation

  1. Eplucher le butternut, l’épépiner et le couper en rondelles d’1 cm d’épaisseur. Les disposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Mettre un filet d’huile d’olive, 3 cuillère à soupe de sirop d’érable, saler et poivrer.
    Mettre au four pour 35 minutes à 180 °C. A la sortie du four, découper un quart de la purge en petits dés et faire une purée avec le reste.
  2. Concasser grossièrement les noisettes et les faire torréfier à la poêle. Préparer le bouillon de volaille et émincer les échalotes.
  3. Dans une poêle, faire chauffer l’huile d’olive et faire suer les échalotes doucement. Quand elles sont translucides ajouter le riz et faire revenir 2 mn. Le riz doit être translucide. Mouiller alors avec le verre de vin blanc puis ajouter un peu de bouillon de volaille. Quand le riz a tout absorbé, ajouter progressivement le bouillon. Il faut remuer tout le temps.
  4. Râper le morbier juste sorti du réfrigérateur. Garder quelques lamelles pour la décoration du plat.
  5. Quand le riz est cuit, ajouter la purée de courge et le Morbier. Bien mélanger.
  6. Au moment de servir ajouter les dés de courge butternut et les noisettes torréfiés.

Bon appétit !

Publié le 15 novembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
