Recette de risotto au butternut confit et Morbier

- Pour 4 personnes
- Préparation : 20 min
- Cuisson : 60 min
Ingrédients :
- 300 g de riz arborio pour risotto
- 1 courge butternut
- 3 cuillères à soupe de sirop d’érable
- 70 g de noisettes
- 100 g de beurre
- 1 verre de vin blanc
- 1 l de bouillon de volaille
- 4 cuillère à soupe d’huile d’olive
- 3 échalotes
- 150 g de morbier
- Sel et poivre
Étapes de la préparation
- Eplucher le butternut, l’épépiner et le couper en rondelles d’1 cm d’épaisseur. Les disposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Mettre un filet d’huile d’olive, 3 cuillère à soupe de sirop d’érable, saler et poivrer.
Mettre au four pour 35 minutes à 180 °C. A la sortie du four, découper un quart de la purge en petits dés et faire une purée avec le reste.
- Concasser grossièrement les noisettes et les faire torréfier à la poêle. Préparer le bouillon de volaille et émincer les échalotes.
- Dans une poêle, faire chauffer l’huile d’olive et faire suer les échalotes doucement. Quand elles sont translucides ajouter le riz et faire revenir 2 mn. Le riz doit être translucide. Mouiller alors avec le verre de vin blanc puis ajouter un peu de bouillon de volaille. Quand le riz a tout absorbé, ajouter progressivement le bouillon. Il faut remuer tout le temps.
- Râper le morbier juste sorti du réfrigérateur. Garder quelques lamelles pour la décoration du plat.
- Quand le riz est cuit, ajouter la purée de courge et le Morbier. Bien mélanger.
- Au moment de servir ajouter les dés de courge butternut et les noisettes torréfiés.
Bon appétit !