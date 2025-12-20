Samedi 20 Décembre 2025
Recette du week-end : la fondue franc-comtoise de Matthias Marc

Publié le 20/12/2025 - 12:00
Mis à jour le 18/12/2025 - 15:21

Puisque la fondue fait de plus en plus sa place sur les tables de fêtes de fin d'année pour encore plus de convivialité et de simplicité, nous avons choisi de partager avec vous la recette de la fondue franc-comtoise selon le chef Matthias Marc. À vos caquelons !

  • Recette tirée du livre In Situ, recettes signature d'un cuisinier du Massif du Jura (éditions Chêne) + publication sur Facebook

Ingrédients pour 4 personnes

  • 500 g de comté 12 mois,
  • 300 g de comté 18 mois,
  • 200 g de comté 24 mois,
  • 60 cl de côtes du Jura blanc + 15 cl de vin Jaune,
  • 50 g de moutarde,
  • gousses d'ail écrasées,
  • noix de muscade,
  • pain au levain rassis à volonté et coupé en gros dés.

Étapes de la recette

Environ 1h10 avant de passer à table, voici les étapes à suivre :

Préparer la fondue :
Frotter un poêlon à fondue avec une gousse d’ail.
Couper les comtés en petits cubes ou les râper, et les mettre dans le poêlon. Ajouter de l’ail si vous l’aimez, et la moutarde. Chauffer, puis mouiller immédiatement avec 2 à 3 verres de vin,
en remuant sans arrêt à la cuillère en bois, jusqu’à ce que le fromage soit complètement fondu.
Surveiller la cuisson :
Ne pas cesser de remuer afin de tout lier : la fondue doit avoir l’aspect d’une crème lisse et homogène.
Si elle est trop épaisse, ajouter encore un peu de vin.
Assaisonner de muscade fraîchement moulue.
Déguster :
Sur la table de service, allumer le réchaud à fondue.
Placer le poêlon sur le réchaud (sans cesser de remuer).
La fondue est prête, régalez-vous.
  • Conseil du chef : à la fin, lorsqu’il ne reste presque plus de fondue, n’hésitez pas à casser un œuf dans le fond du caquelon !

Publié le 20 décembre à 12h00 par Alexane
