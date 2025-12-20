Recette du week-end : la fondue franc-comtoise de Matthias Marc

- Recette tirée du livre In Situ, recettes signature d'un cuisinier du Massif du Jura (éditions Chêne) + publication sur Facebook
Ingrédients pour 4 personnes
- 500 g de comté 12 mois,
- 300 g de comté 18 mois,
- 200 g de comté 24 mois,
- 60 cl de côtes du Jura blanc + 15 cl de vin Jaune,
- 50 g de moutarde,
- gousses d'ail écrasées,
- noix de muscade,
- pain au levain rassis à volonté et coupé en gros dés.
Étapes de la recette
Environ 1h10 avant de passer à table, voici les étapes à suivre :
- Conseil du chef : à la fin, lorsqu’il ne reste presque plus de fondue, n’hésitez pas à casser un œuf dans le fond du caquelon !