Recette du week-end : la fondue franc-comtoise de Matthias Marc

Ingrédients pour 4 personnes

500 g de comté 12 mois,

300 g de comté 18 mois,

200 g de comté 24 mois,

60 cl de côtes du Jura blanc + 15 cl de vin Jaune,

50 g de moutarde,

gousses d'ail écrasées,

noix de muscade,

pain au levain rassis à volonté et coupé en gros dés.

Étapes de la recette

Environ 1h10 avant de passer à table, voici les étapes à suivre :

Préparer la fondue :

Frotter un poêlon à fondue avec une gousse d’ail.

Couper les comtés en petits cubes ou les râper, et les mettre dans le poêlon. Ajouter de l’ail si vous l’aimez, et la moutarde. Chauffer, puis mouiller immédiatement avec 2 à 3 verres de vin,

en remuant sans arrêt à la cuillère en bois, jusqu’à ce que le fromage soit complètement fondu.