Samedi 10 Janvier 2026
Alerte Témoin
Franche-Comté
Loisirs
La recette du week-end

Recette du week-end : un grilled cheese pomme comté

Publié le 10/01/2026 - 12:00
Mis à jour le 09/01/2026 - 14:18

Ce week-end des 10 et 11 janvier 2026, il fait un temps à rester chez soi et à se concoter un plat réconfortant aux saveurs de la région. On vous propose une recette simple de grilled cheese pomme comté signé I love Comté...

©
©

Ingrédients pour 4 personnes :

  • 150 g De Comté
  • 8 Grandes tranches de pain de campagne
  • 2 oignons moyens
  • 2 petites pommes golden
  • 80 g de beurres
  • 2 c à soupe d’huile de tournesol
  • Sel, poivre

Étapes de la recette :

  1. Éplucher et émincer les oignons et les pommes
  2. Faire fondre l’oignon 10 min dans une casserole avec 20 g de beurre, saler, poivrer.
  3. Ajouter les tranches de pomme, laisser cuire encore 10 min à feu doux.
  4. Couper le Comté en fines tranches.
  5. Répartir la compotée d’oignons et de pommes sur 4 tranches de pain, déposer les tranches de Comté dessus, couvrir avec les 4 autres tranches de pain, presser légèrement dessus.
  6. Faire fondre le reste du beurre avec l’huile dans une grande poêle.
  7. Déposer les tartines dans la poêle, les faire dorer 3 à 4 min de chaque côté sur feu moyen jusqu'à ce qu’elles soient bien dorées.
  8. Couper les tartines en deux, servir avec une salade.

Bon appétit !

©

AOP comté fromage hiver la recette du week-end

Publié le 10 janvier à 12h00 par Alexane
