Recette du week-end : un grilled cheese pomme comté

Ingrédients pour 4 personnes :
- 150 g De Comté
- 8 Grandes tranches de pain de campagne
- 2 oignons moyens
- 2 petites pommes golden
- 80 g de beurres
- 2 c à soupe d’huile de tournesol
- Sel, poivre
Étapes de la recette :
- Éplucher et émincer les oignons et les pommes
- Faire fondre l’oignon 10 min dans une casserole avec 20 g de beurre, saler, poivrer.
- Ajouter les tranches de pomme, laisser cuire encore 10 min à feu doux.
- Couper le Comté en fines tranches.
- Répartir la compotée d’oignons et de pommes sur 4 tranches de pain, déposer les tranches de Comté dessus, couvrir avec les 4 autres tranches de pain, presser légèrement dessus.
- Faire fondre le reste du beurre avec l’huile dans une grande poêle.
- Déposer les tartines dans la poêle, les faire dorer 3 à 4 min de chaque côté sur feu moyen jusqu'à ce qu’elles soient bien dorées.
- Couper les tartines en deux, servir avec une salade.
Bon appétit !