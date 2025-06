Reprise de la production attendue vendredi à l'usine Stellantis de Sochaux

Après Saulieu, Beaune, Dijon, Besançon et Tokyo, le groupe Bernard Loiseau continue son développement et annonce l’ouverture prochaine d’un restaurant en plein centre de la ville de Metz, sur le territoire lorrain au printemps 2026. Bernard Loiseau a passé sa vie à défendre les terroirs de France et ses artisans : le groupe continue cette mission en s’installant dans de belles villes de province afin de faire rayonner les différents trésors de leur terroir.