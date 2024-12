Retour dans l’enfance de Gustave Courbet jusqu’à son arrivée à Paris… au musée Courbet

Jusqu’au 20 avril 2025, le musée Courbet à Ornans propose une nouvelle exposition pour connaître Gustave Courbet sous d’autres traits et plus précisément sur son parcours dès l’enfance jusqu’à Paris. Un voyage dans le temps et dans l’espace passionnant où l’on assiste aux premières esquisses méconnues de ce qui deviendra le principal maître du réalisme… Visite.

De son vivant, comme après sa mort en exil, Gustave Courbet (1819-1877) a fait l’objet de nombreuses biographies relatant les différentes phases de sa vie et de sa carrière. Contrairement à beaucoup d’artistes, le maître d’Ornans s’est raconté lui-même à ses contemporains, à travers ses auto-portraits, ses œuvres, ou même dans des écrits, comme par exemple dans la notice manuscrite confiée à son ami, le critique d’art, Jules-Antoine Castagnary (1830-1888).

Par ses témoignages, souvent imprécis, ou ses demi-vérités, l’artiste construit son image et réécrit sa vie. La jeunesse du peintre ne fait pas exception. Les éléments connus de cette période, de son enfance franc-comtoise à ses débuts dans la capitale, maintes fois racontés par Courbet et ses biographes, renforcent l’image du jeune paysan foulant Paris de ses sabots, de l’homme enraciné dans son pays, du montagnard indépendant et réfractaire, ou encore de l’artiste autodidacte ayant ”pour seul maître la nature”.

Aux côtés de ce récit, la production de jeunesse de Courbet est demeurée méconnue, en raison de sa complexité et de sa qualité. Là encore, l’artiste brouille les pistes en remaniant certains tableaux ou en modifiant leur date afin de réécrire son passé. Il apparaît ainsi comme un peintre pleinement maître de son talent dès l’âge de 20 ans, et réussit à cacher ses années de tâtonnements et de recherches.

Réinterroger ce récit des origines à l’aune de ses œuvres et de nouvelles sources apparaissait donc nécessaire. Grâce aux prêts exceptionnels de 80 œuvres et documents rares dont 40 œuvres de l’artiste, l’exposition Devenir Courbet propose de revenir pour la première fois sur cette période décisive et déterminante pendant laquelle Gustave... est devenu Courbet.

Un tableau de Courbet exposé pour la première fois en France

Si cette exposition dévoile quelques oeuvres de Courbet encore jamais montrées au public, un tableau ne laisse pas de marbre : Promenade en bateau, peint en 1873 et qui appartient aujourd’hui au Flattent Art Museum de Norhfield aux États-Unis.

Pendant la préparation de l’exposition, au moment des demandes de prêt des nombreuses oeuvres, ”on avait une vignette en noir et blanc de ce tableau, on ne pouvait pas se rendre compte… et quand on l’a découvert lorsqu’il est sorti de la caisse, on a compris le tableau et on a compris que c’était une oeuvre importante parce que c’est un grand format, c’est un tableau très ambitieux que Courbet projette probablement pour le Salon, c’est une inspiration romantique, c’est aussi un peu un autoportrait aussi, on reconnait sa physionomie… il y a déjà tout Courbet à ce moment-là”, nous explique Benjamin Foudral en regardant l’oeuvre.

Infos pratiques