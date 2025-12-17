Mercredi 17 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Société

Retour en Franche-Comté pour le chef Matthias Marc qui quitte son restaurant parisien

Publié le 17/12/2025 - 09:55
Mis à jour le 17/12/2025 - 10:14

Après sept années passées à la tête de son restaurant parisien Substance, l’ancien demi-finaliste de Top Chef, originaire du Doubs, a annoncé son départ de la capitale pour se consacrer à un futur projet professionnel qui verra le jour d’ici l’été 2026 sur la terre natale du chef étoilé. Et pourquoi pas à Besançon ? 

© T109
© T109

Né à Appenans dans le Doubs, le chef Matthias Marc a été rendu célèbre grâce à sa participation au concours Top chef diffusé en 2021 sur M6. Depuis, le chef a fait du chemin et a créé avec Stéphane Manigold en 2018 Substance, restaurant parisien qui a marqué les esprits avec des plats devenus emblématiques comme les gnocchis au vin jaune ou la fameuse cancoillotte, véritables hommages à l’ancrage franc-comtois de Matthias. Le lieu a depuis été auréolé d’une étoile au guide Michelin en 2022. 

Mais le chef a décidé de quitter l’établissement parisien à compter du 31 décembre 2025 : "C’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce mon départ de Substance, une maison qui a profondément marqué mon parcours. Ces années ont été riches, exaltantes, profondément humaines. Substance restera ma première aventure entrepreneuriale, pleine de souvenirs, de rencontres et de moments qui m’ont transformé", détaille Matthias Marc dans un communiqué.

Ouverture d'un restaurant en Franche-Comté d'ici l'été 2026

Le Chef se consacrera pleinement, dès le début de l’année 2026, à "un projet très personnel et ambitieux" apprend-on encore. "Un projet qui me tient profondément à cœur, sur lequel je travaille depuis longtemps, et qui représente une nouvelle étape majeure dans ma vie de cuisinier et d’entrepreneur", ajoute Matthias sur ses réseaux sociaux. 

Si on sait que ce nouveau chapitre écrit en son nom sera mené avec sa femme et associée Hanna Marc et sur la terre natale du Chef dès l’été 2026, on ignore encore précisément le lieu. Besançon ? Matthias Marc s’était un temps montré intéressé par la reprise du restaurant Le Parc à l’été 2025. La capitale comtoise étant toujours dépourvue d’étoile au célèbre guide rouge, cela pourrait en ravir plus d’un. Ou alors près de son village d’Appenans où le chef retourne souvent ? "Je ne peux pas encore en dire plus", précise Mathias sur ses réseaux "mais l’annonce arrive très bientôt" nous promet-il. 

chef chef étoilé matthias marc nouveau restaurant

Publié le 17 décembre à 09h55 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Franche-Comté
Société

Retour en Franche-Comté pour le chef Matthias Marc qui quitte son restaurant parisien

Après sept années passées à la tête de son restaurant parisien Substance, l’ancien demi-finaliste de Top Chef, originaire du Doubs, a annoncé son départ de la capitale pour se consacrer à un futur projet professionnel qui verra le jour d’ici l’été 2026 sur la terre natale du chef étoilé. Et pourquoi pas à Besançon ? 

chef chef étoilé matthias marc nouveau restaurant
Publié le 17 décembre à 09h55 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Sondage – Que pensez-vous de la gestion de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse chez les bovins ?

Après l’abattage de cheptels entiers, notamment dans le Doubs et le Jura ces dernières semaines, la colère monte chez les agriculteurs. Dans le sud-ouest en particulier, ils se mobilisent en bloquant des axes routiers et ferroviaires afin de dénoncer la gestion gouvernementale de l’épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Et vous, quel est votre avis sur la manière dont cette crise sanitaire est gérée ? C’est la question de notre sondage de la semaine.

abattage agriculture dermatose bovine élevage maladie sondage vache
Publié le 16 décembre à 15h00 par Alexane
Besançon
Société

BSK s’invite parmi l’élite francophone de Rocket League : c’est le moment de voter pour le club bisontin !

BSK Esport a annoncé dans un communiqué du 15 décembre 2025 sa nomination dans la catégorie Meilleure Équipe Francophone de l’Année à l’occasion de l’édition 2025 des Baguette Awards, une cérémonie organisée par le média français Rocket Baguette. Les Baguette Awards visent à distinguer ”les acteurs, les performances et les moments marquants de la scène Rocket League*, française et internationale sur la saison 2025”.

bsk club nomination
Publié le 16 décembre à 12h00 par Alexane
Dijon
Social Société

Bourgogne-Franche-Comté : sept projets de l’ESS distingués en 2025

La Région Bourgogne-Franche-Comté a dévoilé, lundi 15 décembre 2025, les lauréats 2025 de son appel à projets Économie Sociale et Solidaire (ESS). Pour la 19e année consécutive, la collectivité a récompensé des initiatives associant utilité sociale, impact écologique et viabilité économique. Une dotation globale de 22 000 euros a été attribuée à sept projets.

économie sociale et solidaire jerome durain region bourgogne franche-comte solidarité transition écologique
Publié le 16 décembre à 09h25 par Alexane
France
Société Transports

Airbags Takata : contre-visite obligatoire dès le mois de janvier 2026 pour les véhicules non réparés

Tous les véhicules qui passeront au contrôle technique à partir du 1er janvier 2026 seront vérifiés afin de savoir s'ils sont dotés d'un airbag Takata classé "stop drive", qui implique de ne plus rouler, a indiqué le ministère des Transports, invitant les conducteurs à prendre les devants.

airbag contrôle technique takata
Publié le 14 décembre à 14h00 par Hélène L.
Pontarlier
Société Vie locale

Dermatose : manifestation devant l’ancienne permanence parlementaire d’Annie Genevard à Pontarlier

Environ 70 agriculteurs ont manifesté samedi 13 décembre 2025 devant l'ancienne permanence parlementaire de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard à Pontarlier, dans le Doubs, pour dénoncer l'abattage total de troupeaux touchés par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), a constaté un journaliste de l'AFP.

agriculteurs annie genevard dermatose bovine
Publié le 13 décembre à 17h48 par Hélène L.
Dijon
Santé Société

Une équipe dijonnaise met au jour un nouveau mécanisme impliqué dans les troubles du neurodéveloppement

Une avancée scientifique majeure a été annoncée ce jeudi 11 décembre par l’Université Bourgogne Europe. Les chercheurs de l’équipe GAD (Genetics of rAre Diseases) du laboratoire CTM, Unité Mixte de Recherche 1231 associant l’Université Bourgogne Europe et l’INSERM, ont identifié un mécanisme inédit impliqué dans certaines formes de troubles du neurodéveloppement. Ces travaux sont menés sous la direction du Professeur Antonio Vitobello, spécialiste en génétique médicale.

chercheur inserm sciences université de bourgogne
Publié le 12 décembre à 17h44 par Alexane
Besançon
Social Société

Peuples Solidaires Doubs : des ventes de bougies pour ”animer la flamme de l’espérance” à Besançon

L’association Peuples Solidaires du Doubs relance cette année ses ventes de bougies solidaires jusqu'au 20 décembre 2025 à Besançon, un rendez-vous désormais bien identifié dans la région. Entre soutien à une coopérative de femmes au Togo et formation numérique dans une école primaire, l’initiative se veut un moteur de solidarité internationale.

bougies noël 2025 peuples solidaires doubs solidarité vente
Publié le 12 décembre à 10h48 par Alexane
École-Valentin
Société

L214 : 10 millions de confettis pour dénoncer les 10 millions d’animaux tués en décembre pour Carrefour

L’association de défense animale L214 organise, samedi 13 décembre 2025, une mobilisation devant des magasins Carrefour dans 37 villes en France, dont École-Valentin. Les bénévoles souhaitent alerter le public sur le nombre d’animaux tués pour approvisionner l’enseigne, en particulier durant la période des fêtes.

abattoir animaux association L214 carrefour consommation mort
Publié le 11 décembre à 16h16 par Alexane
NIÈVRE (58)
Société

Nièvre : un abattoir suspendu après des accusations de L214

Un abattoir de Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre) a été temporairement suspendu par la préfecture, mercredi, après une enquête de l'association de défense des animaux L214 évoquant des bêtes découpées, voire décapitées et même brûlées au chalumeau, encore vivantes, "sous les yeux des services vétérinaires". 

abattoir animaux association L214 maltraitance préfecture
Publié le 11 décembre à 09h41 par Elodie Retrouvey
Besançon
Social Société

Dermatose bovine : les agriculteurs représentent symboliquement les 83 vaches abattues à Pouilley-Français

VIDEO • Plus d'une soixantaine de tracteurs ont élu domicile le temps de quelques heures devant le parvis de la gare Viotte à Besançon ce 10 décembre 2025. Les agriculteurs ont exprimé leur colère face au protocole sanitaire appliqué en cas de dermatose bovine. Ils demandent notamment une vaccination massive...

agriculteurs dermatose bovine gare viotte manifestation
Publié le 10 décembre à 16h33 par Hélène L.

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : la carte cadeau de la Rodia à Besançon
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : le Gabychon du Tuyé Du Papy Gaby
Shopping de Noel

Shopping de Noël : une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte
Jeu-concours

Jeu-concours Artemis: découvrez les résultats !

Shopping de Noël : la petite valise de Noël du Papy Gaby

Sondage

 8.27
couvert
le 17/12 à 12h00
Vent
1.13 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
95 %
 