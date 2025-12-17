Retour en Franche-Comté pour le chef Matthias Marc qui quitte son restaurant parisien

Après sept années passées à la tête de son restaurant parisien Substance, l’ancien demi-finaliste de Top Chef, originaire du Doubs, a annoncé son départ de la capitale pour se consacrer à un futur projet professionnel qui verra le jour d’ici l’été 2026 sur la terre natale du chef étoilé. Et pourquoi pas à Besançon ?

Né à Appenans dans le Doubs, le chef Matthias Marc a été rendu célèbre grâce à sa participation au concours Top chef diffusé en 2021 sur M6. Depuis, le chef a fait du chemin et a créé avec Stéphane Manigold en 2018 Substance, restaurant parisien qui a marqué les esprits avec des plats devenus emblématiques comme les gnocchis au vin jaune ou la fameuse cancoillotte, véritables hommages à l’ancrage franc-comtois de Matthias. Le lieu a depuis été auréolé d’une étoile au guide Michelin en 2022.

Mais le chef a décidé de quitter l’établissement parisien à compter du 31 décembre 2025 : "C’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce mon départ de Substance, une maison qui a profondément marqué mon parcours. Ces années ont été riches, exaltantes, profondément humaines. Substance restera ma première aventure entrepreneuriale, pleine de souvenirs, de rencontres et de moments qui m’ont transformé", détaille Matthias Marc dans un communiqué.

Ouverture d'un restaurant en Franche-Comté d'ici l'été 2026

Le Chef se consacrera pleinement, dès le début de l’année 2026, à "un projet très personnel et ambitieux" apprend-on encore. "Un projet qui me tient profondément à cœur, sur lequel je travaille depuis longtemps, et qui représente une nouvelle étape majeure dans ma vie de cuisinier et d’entrepreneur", ajoute Matthias sur ses réseaux sociaux.

Si on sait que ce nouveau chapitre écrit en son nom sera mené avec sa femme et associée Hanna Marc et sur la terre natale du Chef dès l’été 2026, on ignore encore précisément le lieu. Besançon ? Matthias Marc s’était un temps montré intéressé par la reprise du restaurant Le Parc à l’été 2025. La capitale comtoise étant toujours dépourvue d’étoile au célèbre guide rouge, cela pourrait en ravir plus d’un. Ou alors près de son village d’Appenans où le chef retourne souvent ? "Je ne peux pas encore en dire plus", précise Mathias sur ses réseaux "mais l’annonce arrive très bientôt" nous promet-il.