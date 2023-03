Retraites : quatre policiers et un jeune blessés lors d’une manifestation à Besançon

Ce mardi 28 mars, dans le cadre des contestations contre la réforme des retraites, une manifestation déclarée intersyndicale était organisée à Besançon. Bien encadrée, la manifestation n’a donné lieu à aucun débordement. Dans un second cortège, quatre policiers ont été blessés et trois personnes ont été interpellées.

Dans le cortège, non déclaré cette fois, "environ 150 jeunes individus violents, pour certains cagoulés, se sont dirigés rue de la préfecture", explique le préfet du Doubs, "ils s’en sont pris aux forces de l’ordre en leur jetant des projectiles dangereux pendant près de deux heures".

À l’issue de ce mouvement hostile, quatre fonctionnaires de police ont été blessés (dont un au visage) et trois interpellations ont été effectuées. Un blessé est également a déploré parmi les manifestants.

Jean-François Colombet, préfet du Doubs, condamne "fermement les violences et les dégradations commises et salue l’action efficace et proportionnée des forces de l’ordre, face à un public très jeune".