Rixe : deux hommes interpellés pour avoir frappé au sol un individu à Besançon

Sur place, les policiers ont immédiatement arrêté les auteurs, qui se trouvaient fortement alcoolisés. Lors de l’interpellation, un policier a chuté au sol et s’est blessé au coude gauche. Transporté à l’hôpital, il a eu deux points de suture. La victime, âgée de 34 ans, n’a pas souhaité l’intervention des sapeurs-pompiers.

Les deux mis en cause, âgés de 19 et 22 ans, ont été placés en garde à vue. Entendus auprès des forces de l’ordre, ils ont reconnu les coups de pieds et les coups de poing. Une violence qu'ils justifient car la victime les aurait insultés sans raison.

Les individus sont sortis de garde à vue le 16 août 2023 et seront convoqués devant une audience le 11 janvier 2024 à 15h. La victime n’a pas déposé plainte.