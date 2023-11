Neige et chutes d’arbres perturbent la circulation sur les routes du Doubs mardi matin

Depuis 4h00 ce mardi, une vingtaine d’engins du Département du Doubs sont déployés pour traiter la neige et les congères sur les routes dès 900 mètres d’altitude. Les secteurs les plus impactés sont Mouthe, Morteau, Maîche et Pontarlier. Les opérations de salage et de recalage sont en cours pour faciliter la circulation des usagers de la route.

En plaine, ce n’est pas la neige qui perturbe la circulation des automobilistes, mais les chutes d’arbres. Une vingtaine ont été recensées ce mardi matin. En exemple, sur la D67, un arbre est tombé sur un camion qui passait à proximité nous rapporte-t-on.

D’autres chutes d’arbres sont attendues dans la journée en raison des précipitations et du vent en plaine. Le Département du Doubs appelle à la vigilance.