Samedis piétons à Besançon : les prochaines dates à retenir...

Les samedis piétons, rendez-vous incontournable à Besançon, se poursuivent cette année avec deux dates restantes à l’agenda : le 13 septembre et le 15 novembre 2025. Ces événements transforment le cœur de la ville en un véritable espace d'animations et d'offres exclusives des commerçants locaux.

Les samedis piétons invitent les Bisontines et Bisontins à flâner dans les rues et à profiter de promotions auprès des commerces de proximité. L’Office du commerce et de l’artisanat, en collaboration avec ses partenaires, propose à nouveau une offre inédite avec l’application Besançon & Co. Cette dernière permet aux usagers de recevoir des E-cartes cadeaux au fur et à mesure de leurs achats durant leur virée shopping, et ce dès 75€ d’achats cumulés. La liste des commerçants est disponible sur le site officiel.

À noter : si vous n’avez pas ouvert l’application depuis la mise à jour "Bezac Fidélité" en mars, il est nécessaire de cliquer sur “mot de passe oublié” lors de votre reconnexion afin de réinitialiser l’accès à votre compte. Une fois connecté, tout est prêt pour une journée shopping !

Les gains possibles

De 75€ à 199€ d'achats: 10€ offerts

De 200€ à 349€ d'achats: 20€ offerts

De 350€ à 650€ d'achats: 30€ offerts

Au-delà de 650€ d'achats: 40€ offerts

Les étapes à suivre pour en profiter

Je crée mon compte sur l’appli Besançon Pass Commerces

J’effectue 1 ou plusieurs achats chez les commerçants partenaires de l’opération pour un minimum de 75 €.

Je me rends à l’Hôtel de Ville, ou aux Halles Beaux-Arts ou aux Passages Pasteur.

J’ajoute dans l’enveloppe prévue à cet effet mes preuves d’achats du jour des magasins partenaires, en respectant le minimum d’achats de 75 €.

Je complète les informations demandées sur l’enveloppe.

Je dépose mon enveloppe dans l’urne Samedi Piéton.

Je retrouve mon gain crédité sur ma cagnotte Samedi Piéton sur l’appli Besançon Pass Commerces sous une semaine.

Je profite de mon gain en présentant ma E-carte cadeau aux commerçants partenaires de mon choix sous un mois et demi.

Rendez-vous les 13 septembre et 15 novembre 2025 !

Infos +

La circulation automobile est interrompue dans les rues concernées, néanmoins les bus est trams fonctionnent normalement. Pour faciliter l’accès au centre-ville lors de ces journées, les parkings barriérés seront proposés à un tarif de 1€ de 12h à 19h. Il est également possible de se garer dans un des parkings relais bisontin et se rendre au centre ville en transports.