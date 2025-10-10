Santé mentale : le nombre d’hospitalisations pour gestes suicidaires chez les jeunes femmes en hausse

À l’occasion de la Journée mondiale de la Santé mentale, Santé publique France publie ce vendredi 10 octobre 2025 son bilan annuel sur les conduites suicidaires. Si le nombre de décès reste stable, l’agence alerte sur la progression des hospitalisations, notamment chez les jeunes filles et jeunes femmes.

Santé publique France a rendu public son Bulletin de surveillance annuelle des conduites suicidaires – Bilan 2024. Ce rapport dresse un état des lieux détaillé des pensées suicidaires, des tentatives, des passages aux urgences, des hospitalisations et des décès liés au suicide en France. Les chiffres révèlent une situation globalement stable, mais des signaux préoccupants chez les jeunes femmes.

Pensées suicidaires : plus d’1 Français sur 20 concerné

Selon le Baromètre de Santé publique France 2024, la prévalence des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois chez les 18-79 ans était estimée à 5,2 %. De plus, 5,4 % des personnes interrogées ont déclaré avoir déjà tenté de se suicider au cours de leur vie, tandis que 0,4 % ont rapporté une tentative au cours des 12 derniers mois. Des chiffres qui traduisent une persistance des idées suicidaires dans la population adulte, sans amélioration notable depuis les dernières enquêtes.

Urgences : stabilité des passages pour gestes auto-infligés

D’après le réseau OSCOUR®, le taux de passages aux urgences pour gestes auto-infligés est resté stable en 2024, avec 4,5 passages pour 1 000 habitants, soit une baisse de 1 % par rapport à 2023. Cela représente 77 041 passages recensés sur l’année (hors régions PACA et Corse).

Hospitalisations : forte augmentation chez les jeunes femmes

Les données hospitalières (SNDS PMSI-MCO) montrent en revanche une hausse de 6 % des hospitalisations pour gestes auto-infligés : 97 302 hospitalisations ont été enregistrées en 2024, soit un taux de 142 hospitalisations pour 100 000 habitants. Santé publique France souligne une situation alarmante chez les jeunes : "Les taux d’hospitalisation sont largement supérieurs aux autres classes d’âge chez les jeunes filles et jeunes femmes", avec 674 hospitalisations pour 100 000 femmes de 11-17 ans et 424 pour 100 000 femmes de 18-24 ans.

L’auto-intoxication médicamenteuse reste la principale modalité d’hospitalisation, dans 77 % des séjours, quel que soit le sexe.

Décès par suicide : une stabilité globale, mais des disparités persistantes

Le nombre de décès par suicide en 2023 s’établit à 8 848, soit un taux standardisé de 13 décès pour 100 000 habitants, en baisse de 4 % par rapport à 2022. Les taux les plus élevés sont observés chez les hommes de 65 ans et plus (37 décès/100 000) et de 45-64 ans (29 décès/100 000). La pendaison demeure "la modalité de décès" la plus fréquemment enregistrée (51 %), quel que soit le sexe.

Prévention : un soutien renforcé et de nouveaux outils

Entre juin et décembre 2024, le 3114, numéro national de prévention du suicide, a reçu 215 093 appels. En parallèle, 41 777 personnes ont intégré le dispositif VigilanS, dédié au suivi et à la prévention de la réitération suicidaire, désormais déployé dans 17 régions et 99 départements.

Santé publique France a également lancé le site sante-mentale-info-service.fr, proposant des contenus validés par des experts, des conseils pour prendre soin de sa santé mentale et des ressources pour aider un proche. L’agence rappelle que "la santé, c’est aussi la santé mentale".

En cas d’urgence

Si vous êtes en détresse ou avez des pensées suicidaires, ou si vous souhaitez aider une personne en souffrance, contactez le 3114, numéro national de prévention du suicide, gratuit, accessible 24 h/24 et 7 j/7.