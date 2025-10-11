Samedi 11 Octobre 2025
Sébastien Lecornu, reconduit par Macron, dans une course contre la montre pour former un gouvernement

Publié le 11/10/2025 - 07:14
Mis à jour le 11/10/2025 - 07:14

Le nouveau sous la menace de censure après sa reconduction très critiquée, Sébastien Lecornu doit constituer, dans un délai ultra-court, son nouveau gouvernement afin de pouvoir présenter un projet de budget lundi 13 octobre 2025.

le 6 octobre © Chaîne Youtube du Gouvernement
le 6 octobre © Chaîne Youtube du Gouvernement

Emmanuel Macron a annoncé peu après 22H00 vendredi la reconduction à Matignon de Sébastien Lecornu, à l'issue d'une folle semaine entamée par sa démission et celle de son premier gouvernement, qui n'aura survécu que 14 heures.

"Carte blanche"

Nouvel essai, donc: le Président lui donne "carte blanche" pour proposer une nouvelle équipe gouvernementale et mener "les négociations" avec les partis politiques. Dans la foulée, le Premier ministre démissionnaire a dit accepter la mission "par devoir", et devrait s'atteler dès samedi à la formation de son équipe. Entre les menaces de censure des oppositions et un socle commun largement mis à mal, sa tâche s'annonce éminemment difficile.

Avec d'abord une première question urgente: qui asseoir à la table du Conseil des ministres lundi pour la présentation du projet de budget 2026, dont l'examen au Parlement doit démarrer au plus vite ? Le temps presse pour pouvoir laisser au Parlement les 70 jours requis par la Constitution pour l'examiner avant le 31 décembre.

"Le renouvellement et la diversité des compétences"

Sébastien Lecornu a prévenu que le futur gouvernement "devra incarner le renouvellement et la diversité des compétences", demandant aux prochains ministres de "s'engager à se déconnecter des ambitions présidentielles pour 2027".

Ce qui semble exclure a priori plusieurs poids lourds de son ancien gouvernement, comme le garde des Sceaux Gérald Darmanin, mais surtout le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, détonateur de la chute de Lecornu I. La gauche n'y participera pas. Mais qui au sein du socle commun, qui a implosé au cours de cette séquence politique, en sera ?

Les Républicains, doivent décider dans la matinée de leur participation. Les députés de son groupe lui ont toutefois déjà apporté leur soutien. Autre formation, le parti Horizons d'Edouard Philippe, qui envisage un soutien sans participation au gouvernement si celui-ci touche au "coeur" de la réforme des retraites de 2023.

Or, le Premier ministre a promis que "tous les dossiers évoqués" pendant ses consultations avec les partis seraient "ouverts au débat parlementaire".

"Une honte démocratique"

Mais pris en étau entre la gauche et l'aile droite de sa coalition, Sébastien Lecornu devrait faire preuve de doigté pour rouvrir la réforme de 2023 d'Élisabeth Borne. Pour se prononcer, le Parti socialiste attend la déclaration de politique générale du Premier ministre prévue la semaine prochaine. La date exacte n'est pas encore connue.

Mais il a prévenu: sans confirmation "de l'abandon du 49-3, des mesures pour protéger et renforcer le pouvoir d’achat des français et une suspension immédiate et complète de la réforme des retraites, nous le censurerons".

Le reste des formations politiques d'opposition de gauche n'ont pas attendu longtemps. Dès l'annonce de la reconduction, La France insoumise, le Parti communiste français et les Ecologistes ont immédiatement promis de censurer. Tout comme le Rassemblement national.

"Un nouveau bras d'honneur aux Français d'un irresponsable ivre de son pouvoir. La France et son peuple sont humiliés", a écrit le coordinateur de LFI Manuel Bompard sur X, en précisant que la formation de gauche radicale déposerait "une nouvelle motion de destitution du président de la République" et censurerait "immédiatement" le prochain gouvernement.

"Nous proposons dès ce soir aux parlementaires de la gauche de l'hémicycle de signer une motion de censure immédiate et une nouvelle motion de destitution du Président de la République", a précisé le groupe insoumis à l'Assemblée nationale.

Même son de cloche à l'autre bout du spectre politique, où le président du Rassemblement national Jordan Bardella a déclaré que son parti "censurera bien sûr immédiatement cet attelage sans aucun avenir", en dénonçant "une mauvaise plaisanterie, une honte démocratique et une humiliation pour les Français". Position également adoptée par l'allié du RN, Eric Ciotti.

(Source AFP)

Publié le 11 octobre à 07h14 par Hélène L.
Politique

Besançon
Politique Société

“44 millions d’animaux tués” pour Besançon depuis 2020 : L214 appelle la maire à “stopper l’hémorragie”

L’association de défense des animaux L214 se mobilise ce samedi 18 octobre à Besançon pour interpeller la maire, Anne Vignot, ainsi que les candidat(e)s aux élections municipales de 2026, sur la question de la consommation animale. L’organisation souhaite les inciter à s’engager concrètement en faveur d’une réduction de moitié du nombre d’animaux tués pour l’alimentation dans la ville.

Publié le 9 octobre à 15h22 par Alexane
Besançon
Politique

Besançon : Éric Delabrousse lance officiellement sa campagne municipale à la tête du ”bloc central”

C’est au square Saint-Amour, au centre-ville de Besançon, qu’Éric Delabrousse (Horizons) a lancé officiellement sa campagne pour les élections municipales de 2026 aux côté d’Agnès Martin (Renaissance). Désigné tête de liste du ”bloc central”, le candidat entend incarner une alternative à la majorité actuelle menée par la maire écologiste Anne Vignot. Soutenu par Renaissance, Horizons, le Parti radical et plusieurs personnalités issues de la société civile, Éric Delabrousse a présenté les grandes lignes d’un projet qu’il veut ”unitaire, pragmatique et ambitieux” pour la capitale comtoise.

Publié le 7 octobre à 14h00 par Alexane
Besançon
Politique Social

80 ans de la Sécurité sociale : la CGT et le PCF organisent un rassemblement public à Besançon

À l'occasion du 80e anniversaire de la création de la Sécurité sociale, la CGT et la fédération du Parti communiste français du Doubs annoncent un rassemblement public jeudi 9 octobre 2025 de 11h à 13h devant l'entrée de la Sécurité sociale, rue Denis Papin à Besançon. 

Publié le 7 octobre à 10h22 par Alexane
France
Politique

Sondage – Pensez-vous qu’Emmanuel Macron doive dissoudre l’Assemblée nationale et organiser des élections législatives ?

Suite à la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu ce 6 octobre 2025, tout juste 27 jours après sa nomination, nous nous intéressons cette semaine à votre avis sur la tournure politique que devrait prendre la France. Pensez-vous qu’Emmanuel Macron doive dissoudre l’Assemblée nationale et organiser des élections législatives ? C'est notre sondage de la semaine.

Publié le 11 octobre à 15h25 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipale 2026 : Laurent Croizier en pourparler avec Ludovic Fagaut

Trois jours après l’annonce officielle de la candidature de Ludovic Fagaut aux élections municipales de 2026, placée sous le signe du rassemblement politique, Laurent Croizier n’a pas tardé à répondre au chef de file de l’opposition bisontine. Le député Modem du Doubs a annoncé dans un communiqué ce samedi 4 octobre 2025 vouloir engager les discussions pour un "grand rassemblement" à Besançon. 

Publié le 4 octobre à 17h39 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Municipales à Besançon : Allenbach “prêt” à soutenir une liste d’union du centre droit de Fagaut

Jean-Philippe Allenbach, président du Mouvement Franche-Comté et candidat à l’élection municipale de 2016 et 2020, a rappelé sa position concernant la prochaine échéance électorale à Besançon, suite au lancement de la campagne de Ludovic Fagaut le 1er octobre souhaitant une liste ”d’union” de la droite et des centres.

Publié le 3 octobre à 09h29 par Alexane
Besançon
Politique Société

Commissariat de Planoise : Retailleau pas au courant, la maire de Besançon dénonce un abandon de l’État

VIDÉO • Ce jeudi 2 octobre 2025, la maire de Besançon Anne Vignot a dénoncé un abandon de l'État concernant la construction du commissariat de Planoise après avoir reçu un courrier du ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau le 25 septembre dernier. Elle a tenu à convier la presse pour faire part de son mécontentement sur le site de ce qui aurait dû être le futur commissariat. 

Publié le 2 octobre à 16h05 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Politique

”Grande écoute” : la députée Dominique Voynet à la rencontre des habitant(e)s 

Dans le cadre de la période de ”grande écoute” qu’elle a lancée et face à l’instabilité politique actuelle, Dominique Voynet, députée écologiste du Doubs, vient à la rencontre des habitant(e)s de sa circonscription les plus éloigné(e)s de sa permanence bisontine les 6, 24 et 27 octobre 2025.

Publié le 2 octobre à 15h20 par Alexane
Besançon
Justice Politique

Prison avec sursis requise contre Jean-Louis Fousseret, ancien maire de Besançon

Huit mois de prison avec sursis ont été requis mercredi 1er octobre 2025 à l'encontre de Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon de 2001 à 2020, et un an avec sursis contre sa collaboratrice de cabinet, Alexandra Cordier, jugés pour détournements de fonds publics et prise illégale d'intérêt.  

Publié le 2 octobre à 08h11 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Ludovic Fagaut officialise sa candidature à la mairie de Besançon pour 2026

Au parc des Glacis, avec la Citadelle en toile de fond, Ludovic Fagaut, chef de file de l’opposition municipale, a annoncé sa candidature aux élections municipales de 2026 ce mercredi 1er octobre, soit 348 ans, jour pour jour, après la décision de Louis XIV de faire de Besançon la capitale de la Franche-Comté, a-t-il rappelé. "Le temps est arrivé : Oui, je suis candidat à la mairie de Besançon", a-t-il déclaré en ouverture d’un discours placé sous le signe de "l’union".

Publié le 1 octobre à 16h23 par Alexane

