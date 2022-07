L’arrosage des jardins potagers est interdit de 9 h à 20 h. L’arrosage des pelouses et massifs fleuris, des arbres et arbustes, y compris ceux plantés depuis moins de 1 an, des terrains de sport et des autres espaces verts est interdit.

Le remplissage des piscines privées et des bains à remous de plus de 1 m3 est interdit.

L’alimentation des fontaines publiques et privées en circuit ouvert est interdite, dans la mesure où cela est techniquement possible.

L’arrosage des jardins potagers, des pelouses et massifs fleuris, des arbres et arbustes plantés en pleine depuis moins de 1 an et des terrains de sport est interdit entre 11 h et 18 h. L’arrosage des autres espaces verts communaux sont quant à eux interdits.