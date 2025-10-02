Shein annonce l’ouverture d’un magasin aux Galeries Lafayette à Dijon

La plateforme asiatique Shein a choisi la France pour ouvrir ses premiers magasins physiques pérennes, une première mondiale et un "engagement pour revitaliser les centres-villes", affirme l’enseigne régulièrement accusée de concurrence déloyale car inondant le marché de produits discount vendus en ligne. Une boutique est prévue à Dijon aux Galeries Lafayette.

Six boutiques "ouvriront à partir de novembre", d’abord au sein du BHV Marais à Paris puis cinq autres "progressivement" dans des Galeries Lafayette à Dijon, Reims, Grenoble, Angers et Limoges, selon un communiqué publié mercredi.

Shein s’est alliée pour ce faire avec la Société des Grands Magasins (SGM), une foncière commerciale qui détient et exploite notamment le BHV Marais et des magasins Galeries Lafayette.

"Cette alliance est plus qu'un simple lancement - c'est un engagement pour revitaliser les centres-villes partout en France, restaurer les grands magasins et développer des opportunités pour le prêt-à-porter français", avance Shein, promettant "la création de 200 emplois directs et indirects en France au sein de SGM".

"Dans le viseur du monde du textile et de l’habillement, français comme européen"

Fondée en Chine en 2012 et désormais basée à Singapour, Shein est principalement une marque de vêtements et d'accessoires, qui se démarque par ses prix extrêmement bas, la profusion des références et son marketing agressif. Accusée de pollution environnementale en raison des volumes colossaux mis sur le marché et soupçonnée de conditions de travail indignes – en raison de ses approvisionnements, principalement de Chine -, Shein est également dans le viseur du monde du textile et de l’habillement, français comme européen.

Le secteur reproche au mastodonte asiatique de créer une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises du Vieux continent en ne respectant pas les normes européennes en matière d’environnement, de droits sociaux, de sécurité du consommateur alors qu’elles y sont assujetties. Et de profiter d'une mesure européenne exemptant de droits de douane les petits colis, ce qui permet à Shein d'envoyer à peu de frais ses produits et complique le travail des douanes en matière de contrôles.

L'entreprise emploie 16.000 personnes dans le monde et a réalisé 23 milliards de dollars (20 milliards d'euros) de chiffre d'affaires en 2022.

(avec AFP)