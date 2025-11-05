Mercredi 5 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Dijon
Economie Politique

Shein aux Galeries Lafayette : Nathalie Koenders assure que ”Dijon ne l’a pas choisie”

Publié le 05/11/2025 - 10:24
Mis à jour le 05/11/2025 - 09:04

La maire de Dijon, Nathalie Koenders, a réagi ce mardi 4 novembre à quelques jours de l’ouverture d’un espace de vente de la marque chinoise de fast fashion Shein aux Galeries Lafayette de Dijon, prévue pour le 18 novembre 2025.

Nathalie Koenders © Ville de Dijon
Nathalie Koenders © Ville de Dijon

Dans un communiqué, elle a tenu à préciser : ”Si la marque chinoise de fast fashion a choisi Dijon, Dijon ne l’a pas choisie.” Cette ouverture s’inscrit dans le cadre d’un accord national entre le groupe Société des Grands Magasins (SGM), gestionnaire notamment des Galeries Lafayette de Dijon, et SHEIN. Ce partenariat concerne également plusieurs autres villes françaises : Angers, Grenoble, Limoges, Reims et Paris.

Selon la maire, la marque Galeries Lafayette conteste actuellement cet accord, étant liée à SGM par un contrat de franchise.

Des valeurs jugées incompatibles avec celles de la Ville

Nathalie Koenders indique s’être entretenue dans la matinée du 4 novembre avec les responsables des deux sociétés afin de leur faire part de sa position. Elle rappelle son opposition déjà exprimée lors d’une précédente ouverture éphémère de Shein à Dijon en juillet dernier : ”Les valeurs incarnées par SHEIN à travers son modèle économique et ses méthodes de production sont en opposition avec celles que défend la Ville de Dijon : la lutte contre le dérèglement climatique, le respect des droits humains et la promotion d’une économie responsable.”

Aucune base juridique pour bloquer l’ouverture

La maire souligne toutefois les limites de son pouvoir dans ce dossier : ”Je rappelle toutefois que, dans le cadre de l’État de droit auquel je suis profondément attachée, et en vertu du principe constitutionnel de liberté du commerce, rien ne me permet, en tant que Maire, de m’opposer juridiquement à cette ouverture.”

Elle ajoute que la pérennité des Galeries Lafayette, ”un grand magasin emblématique”, demeure un enjeu pour l’attractivité du centre-ville dijonnais.

Un appel à une régulation nationale et européenne

Nathalie Koenders appelle à une intervention législative et européenne sur la question du modèle économique des géants de la fast fashion : ”Le législateur et les institutions européennes doivent traiter ce sujet de toute urgence pour garantir notre souveraineté économique et permettre aux consommateurs d’accéder à des produits de qualité, respectueux de l’environnement, des droits humains tout autant que de leur pouvoir d’achat.”

commerce fast fashion galeries lafayette mairie mairie de dijon nathalie koenders shein

Publié le 5 novembre à 10h24 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

CÔTE D'OR (21)
Economie Politique

Océane Godard dénonce l’implantation de Shein à Dijon : “le symptôme criant de l’abandon de nos valeurs”

L’ouverture prochaine d’un magasin Shein dans le centre-ville de Dijon provoque de vives réactions politiques. La députée de la Côte-d’Or, Océane Godard (PS), a publié le 4 novembre 2025 un communiqué dans lequel elle dénonce "un symbole de la faiblesse politique de l’Union Européenne et une menace pour nos territoires".

chine commerce magasin océane godard shein
Publié le 5 novembre à 10h00 par Alexane
DOUBS (25)
Economie

Grande exposition du Fabriqué en France : quels entreprises représenteront la Bourgogne Franche-Comté à l’Elysée ?

Huit entreprises de chaque département de Bourgogne Franche-Comté représenteront leur territoire et l’excellence du savoir-faire français lors de la Grand exposition du Fabriqué en France les 15 et 16 novembre 2025 au palais de l’Elysée à Paris.
 

grande exposition du fabriqué en france palais de l'Elysée psp peugeot saveurs
Publié le 4 novembre à 17h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Arnaud Marthey reprend la présidence de l’AER Bourgogne-Franche-Comté

Lundi 3 novembre 2025, à l’issue du conseil d'administration de l'Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté (AER BFC) et d’une visite de l’entreprise Cryla située à Besançon, le président de Région, Jérôme Durain, et le président de l'AER BFC, nouvellement élu, ont rappelé les orientations et les enjeux en matière de développement économique ainsi que le rôle de l'AER BFC dans la mise en œuvre de la politique économique régionale.

Agence économique régionale entreprises industrie jerome durain region bourgogne franche-comte
Publié le 4 novembre à 16h30 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Economie

En Franche-Comté, les Casques Bleus lancent un appel aux dons pour soutenir les entreprises

Le dispositif Casques Bleus, qui accompagne les dirigeants d’entreprise en difficulté partout en Bourgogne-Franche-Comté depuis 2018, fait face à une véritable crise de croissance : "jamais les sollicitations n’ont été aussi nombreuses, jamais les besoins n’ont été aussi pressants, jamais un soutien n’a été aussi crucial", écrit l’association ce mois d’octobre 2025 dans un communiqué. Elle lance un appel aux dons.

casques bleus entreprise
Publié le 4 novembre à 15h30 par Hélène L.
Geneuille
Economie

À Geneuille, un nouveau centre de bien-être pour les parents et leurs bébés

Un centre d’accompagnement en périnatalité a ouvert ses portes le 9 octobre dernier à Geneuille. Centre de bien-être à destination des parents et des bébés, Doux ce Moman, propose plusieurs prestations délivrées par deux infirmières de formation et mamans toutes les deux, Marie Amet et Morgane Darbon. 

bébé bien-être c'est nouveau ! maman massage natalité nouveau commerce
Publié le 4 novembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Salon MIF Expo 2025 : 16 artisans bourguignons franc-comtois ambassadeurs du “Fabriqué en France”

Du 6 au 9 novembre 2025, le Salon du Made in France (MIF Expo) revient à Paris Porte de Versailles. Véritable vitrine du “Fabriqué en France” et temps fort de la consommation responsable, il accueillera plus de 100 000 visiteurs venus découvrir les savoir-faire et innovations des territoires. Parmi les exposants du village de l’Artisanat figureront 16 représentants régionaux représenteront la diversité des métiers et des territoires de Bourgogne-Franche-Comté.

Publié le 3 novembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

Immobilier : 12 bonnes raisons d’acheter dans le neuf à Besançon

PUBLI-INFO • Choisir un logement neuf, c'est opter pour la tranquillité, la sécurité et la durabilité. Que ce soit pour y habiter ou pour investir, cette décision s'accompagne de nombreux avantages tangibles. Voici les 12 principaux atouts que vous devez connaître.

appartement neuf économie énergie habitat immobilier logement notaire propriétaire smci editeur immobilier
Publié le 3 novembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie
Publi-Infos Quoi de 9 ?

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Quoi de 9 ? • Avant de vous plonger dans les animations proposées pour les 10 ans des Passages pasteur, un petit brin d’histoire… Ce centre commercial situé en plein centre-ville remonte à une initiative de la ville de Besançon lancée en 1998. Les passages ont ouvert leurs portes en 2015 et, aujourd’hui, dix ans plus tard, vous êtes invité(e)s à son anniversaire.

anniversaire commerces les passages pasteur quoi de 9
Publié le 3 novembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Société
On a testé pour vous...

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon

Je suis allée découvrir le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet, à Besançon. Mais d’abord, qu’est-ce qu’un restaurant d’application ? Il s’agit d’un restaurant pédagogique, où le service et la cuisine sont assurés par des apprentis, encadrés par leurs professeurs. L’objectif : leur permettre d’apprendre leur futur métier dans des conditions réelles.

apprentissage cfa hilaire de chardonnet On a goûté pour vous repas restaurant restaurant d'application
Publié le 31 octobre à 14h00 par Alexane

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Cancer colorectal : les infirmières libérales de Besançon bientôt autorisées à remettre des kits de dépistage
Infos Pratiques

À Geneuille, un nouveau centre de bien-être pour les parents et leurs bébés
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre carte Avantages Jeunes 2025-2026 !

En Bourgogne-Franche-Comté, on y vit longtemps, mais pas forcément en bonne santé...

Sondage

 11.08
nuageux
le 05/11 à 12h00
Vent
0.96 m/s
Pression
1019 hPa
Humidité
73 %
 