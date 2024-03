Les produits ont été récompensés dans le cadre du concours général agricole. Ce dernier a pour mission "d’encourager et de soutenir les procureurs et éleveurs français, de contribuer à la formation des futurs professionnels du secteur et de promouvoir une alimentation de qualité issue de l’agriculture et de l’élevage français", tiennent à préciser les organisateurs.

La Bourgogne-Franche-Comté a ainsi obtenu 108 médailles dont 45 en or, 4 en argent et 18 en bronze pour les "produits par région".