SNCF : 50€ d’amende à partir de maintenant en cas d’excès de bagages

La SNCF va infliger des amendes à partir du lundi 16 septembre 2024 en cas de non-respect de sa nouvelle règlementation imposant depuis le 15 février un maximum de deux grands bagages et un bagage à main par personne dans tous ses TGV.

Les voyageurs avaient auparavant l'obligation de pouvoir "porter eux-même et en une fois l'ensemble de leurs bagages". Mais le groupe ferroviaire avait décidé en février dernier de "clarifier la règle existante".

Dorénavant, chaque client pourra voyager avec deux sacs ou valises d'un format de 70 cm x 90 cm x 50 cm maximum et un plus petit sac de 30 cm x 40 cm x 15 cm.

Les bagages spéciaux comme les poussettes, trottinettes, planches de surf, snowboards ou instruments de musique sont également acceptés, mais comptent comme un bagage de grande taille.

Jusqu'à 150€ d'amende

Tout contrevenant s'expose à une amende de 50 euros "par bagage non conforme ou excédentaire", précise la SNCF. L'amende peut monter à 150 euros "si le bagage est gênant ou dangereux". "Nos clients, mais aussi nos agents, peuvent se retrouver confrontés soit à des problèmes de sécurité à bord (chute de valise), soit à des difficultés de circulation, soit à un manque de place", avance la SNCF pour justifier cette mesure.

La compagnie ferroviaire est aussi confrontée au succès croissant du train, avec des rames de plus en plus remplies et donc saturées, notamment lors des périodes de grands départs en vacances.

Les restrictions sur les bagages ne concernaient auparavant que les TGV Ouigo, des trains low-cost, sans voiture-bar et avec des billets non remboursables uniquement.

(AFP)