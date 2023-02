Solidarité : le No Logo Festival offre un concert privé à la Maison des Orphelins de Dole

SOLIDARITÉ • Après un don à l’association l’Arche en Pays Comtois en 2022, le No Logo Festival organise un concert privé de La Lue le mercredi 22 février à la Maison des Orphelins à Dole pour les personnes accueillies, les assistants et les membres de l’association.

Créé en 2013, l’une des particularités du No Logo Festival est de n’avoir aucun bénévole et de rémunérer toutes les personnes qui travaillent sur son événement. Dans ce cadre, les membres d'une équipe de l’un des bars du festival décide chaque année de reverser une partie de leur rémunération à une association. Après avoir aidé les associations Respirar, Terres de Lien et La Pive, ces membres du staff No Logo ont décidé de soutenir l’association l’Arche en Pays Comtois.

"Vivre avec " plutôt que "faire pour"

L’Arche, ce sont des lieux où vivent et travaillent des personnes adultes en situation de handicap mental et ceux qui les accompagnent, les "assistants" salariés ou volontaires dans le cadre du service civique. Ces communautés, qui relèvent du secteur médico-social, proposent d’associer tous leurs membres dans des relations interpersonnelles qui dépassent la seule relation d’aide. À L’Arche, on cherche à "vivre avec" les personnes ayant un handicap, plutôt qu’à "faire pour" elles. L'un des trois foyers de cette association est la Maison des orphelins à Dole.

Une artiste franc-comtoise engagée

Authentique, douce, engagée, la Lue se tourne dès son plus jeune âge vers la musique. Piano, trompette, clavier, puis guitare et accordéon. Cette touche-à-tout s’épanouit au rythme des mélodies qu’elle se crée. Au-delà des instruments, La Lue, s’éprend d’écriture. Des textes sur des airs connus éclosent et laissent croire à la chanteuse qu’elle sera écrivain. Mais la musique est plus forte et ce sont des paroles de chansons qui garnissent ses cahiers d’écolière. Sa soif d’art continue par le théâtre, mais la musique et la chanson s’inviteront de plus en plus dans ses pièces jusqu’à ce qu’elle ne monte sur scène que pour ça.