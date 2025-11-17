Sondage - Célébrez-vous le Beaujolais Nouveau ?
Publié le 17/11/2025 - 15:35
Mis à jour le 17/11/2025 - 14:33
Comme chaque troisième jeudi du mois de novembre, le Beaujolais Nouveau fait son grand retour… Tantôt apprécié tantôt boudé, le cépage gamay noir est une affaire de goût... Et vous, célébrez-vous le Beaujolais Nouveau ? C’est notre sondage de la semaine…
Le Premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a souhaité lundi 17 novembre 2025 qu'il y ait un candidat social-démocrate à l'élection présidentielle de 2027, "respecté au-delà des frontières" françaises, tout en indiquant n'y avoir jamais pensé pour sa part.
QUOI DE 9 ? • Le Black Friday s’annonce grandiose au magasin Boulanger de Besançon, situé rue Guillaume Apollinaire dans le centre commercial Géant Casino – ZAC de Châteaufarine. À cette occasion, découvrez des promotions exclusives sur une sélection de produits haut de gamme pour équiper votre maison avec style et performance. Voici quatre incontournables à découvrir avant le 30 novembre !
Nous connaissons tous Gobin, place de la Révolution à Besançon. Mais connaissez-vous son banc "Aux poissons de la mer" au coeur des Halles Beaux-Arts ? Si ce n'est pas encore le cas, vous avez une double raison d'y aller : son offre de poissons et de fruits de mer et à partir du 21 novembre, son bar à huîtres !
PUBLI-INFO • Le chantier, achevé il y a peu dans les locaux de l’Intermarché de Chateaufarine, a permis de refaire à neuf les différents laboratoires. L’objectif était de pouvoir offrir au client un marché frais dans un espace totalement repensé. Objectif atteint !
OFFRE D'EMPLOI • La Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole recrute pour le service Déchetterie du SYBERT.
Afin d’assurer la continuité du service public et de maintenir le lien social avec les personnes âgées ou en situation de handicap, le CCAS de Besançon recherche des des auxiliaires de vie sociale à domicile, apprend-on ce mois de novembre 2025.
VIDEO • Comme chaque année, RCF Besançon lance une semaine appelée "radio don" incitant ses auditeurs à devenir donateurs et à lui donner un coup de pouce pour perdurer. Ce mois de novembre 2025, cette opération a une connotation particulière, car elle met l’accent sur des difficultés financières de la radio liées à une hausse du prix de l’électricité, du changement progressif de la FM en DAB+ (digital audio broadcasting, ou en français radiodiffusion numérique) mais surtout face aux possibles conséquences du projet de loi de finances 2026…
QUOI DE 9 ? • Alors que l’hiver approche à grands pas, laGrange dévoile ses nouveautés pleines de douceur et de caractère pour se réchauffer et réchauffer nos papilles ! Au programme : des infusions gourmandes et biologiques aux saveurs inédites : "Tarte Tatin" et "Cho Coco Menthe", à savourer, par exemple, avec l’Écofiltre laGrange. Et, bien sûr, l’incontournable Calendrier de l’Avent, qui réserve chaque année son lot de surprises aromatiques !
Nouveau commerce • "Refuge des Cimes" a ouvert ses portes avenue Carnot à Besançon le 16 septembre 2025. Derrière ce nouveau fleuriste, on retrouve Kevin, un jeune entrepreneur de 25 ans, passionné par la nature et les plantes.
Face à l’essor du e-commerce qui a considérablement intensifié les flux de marchandises importées dans l’Union européenne et leur circulation sur le territoire national, l’État intensifie les contrôles des colis en provenance de chine. Une opération de ce type a eu lieu ce jeudi 13 novembre 2025 au service de tri postal de la Poste de Besançon avenue Clemenceau en présence de diverses autorités.
Le groupe toulousain Agôn Electronics, soutenu par Argos Fund depuis 2022, a annoncé le 13 novembre 2025 l’acquisition de la société bisontine spécialisée dans le développement, la fabrication et l’homologation de dispositifs médicaux sous contrat Cisteo Médical.
La Ville de Pontarlier et ses partenaires lancent un appel à projets pour 2026 à toutes catégories d’organismes intéressés par une action dans le champ de la Politique de la Ville : associations, établissements publics, entreprises, collectivités… Les candidatures sont ouvertes du 7 au 30 novembre 2025.
La Galerie Chateaufarine annonce l’arrivée d’une nouvelle enseigne à son offre commerciale : Balaboosté, marque reconnue de bijoux fantaisie et d’accessoires. La boutique a ouvert ses portes ce jeudi 13 novembre, face à Armand Thiery.
