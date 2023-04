La Chambre de commerce et d’industrie Saône-Doubs et Harmonie Mutuelle annoncent la signature d’une convention de partenariat pour la co-création d’un cycle de conférences "Open Business 2023-2025". À destination des dirigeants d’entreprises, décideurs et acteurs économiques de la région Bourgogne- Franche-Comté, trois manifestations annuelles décrypteront les défis et enjeux économiques de demain.