Station de Métabief : "Ce n'était clairement pas une bonne saison de ski"

"Normalement, nous comptons en moyenne 200.000 visiteurs par saison. Cette année, ce n'était clairement pas une bonne saison", a réagi Philippe Sylvain. Pour cause, une neige timide et des périodes de froid courtes, les enneigeurs ont pu être utilisés une fois en décembre et une deuxième fois mi-janvier. Si la station propose d'autres activités durant l'année, le ski alpin reste avant tout le premier moteur économique de la structure. "On ne peut pas compenser avec les autres activités, c'est un rapport de 1 à 5, donc on travaille pour que ça le reste" a-t-il précisé.

Une nouvelle piste cet été

Durant les beaux jours, les visiteurs retrouveront les huit pistes de VTT dont la Cordelière qui a été retravaillée par les équipes, ainsi que l'activité luge sur rail qui fêtera son premier anniversaire en juillet. Les amateurs de sport retrouveront les évènements annuels comme le "Ladies Bike Day"encadré par des moniteurs, une activité VTT de descente uniquement destinée aux filles. Randonnées, pêche au lac du Morond et parapente resteront au programme estival. Une nouvelle piste dédiée aux sauts sera ouverte en juillet.

