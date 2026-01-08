Stimuler le cerveau sans chirurgie : un chercheur bisontin au cœur d’un ouvrage international

Un nouvel ouvrage collectif, Le Manuel de la stimulation cérébrale transcrânienne non invasive dans le domaine cognitif : méthodes, psychophysiologie, neuroamélioration et applications thérapeutiques, est paru le 8 décembre 2025 et dresse un état des lieux approfondi des connaissances et des perspectives dans le champ de la neuromodulation cérébrale. L’ouvrage est co-édité notamment par le professeur Vincent Van Waes, directeur du Laboratoire de Recherches intégratives en neurosciences et psychologie cognitive (UMR INSERM 1322) à l’Université Marie et Louis Pasteur à Besançon.

Cet ouvrage est également co-édité par Jean-Pascal Lefaucheur, Andrea Antal, Alexander T. Sack et Chris Baeken, présente les connaissances scientifiques les plus récentes ainsi que les avancées technologiques majeures dans le champ de la stimulation cérébrale transcrânienne non invasive appliquée au domaine cognitif.

Une approche multidisciplinaire de la cognition et des troubles neuropsychiatriques

Le manuel réunit les contributions de 31 équipes internationales travaillant sur les techniques de stimulation cérébrale non invasive. Il vise à mieux comprendre les mécanismes cérébraux et à explorer de nouvelles pistes thérapeutiques. Cet ouvrage a réuni les travaux de 31 équipes internationales de premier plan étudiant la stimulation cérébrale transcrânienne non invasive afin de faire progresser la compréhension du fonctionnement du cerveau et de développer des traitements innovants pour les troubles psychiatriques et neurologiques.

Les thématiques abordées s’appuient sur des méthodologies complémentaires, combinant ”la recherche fondamentale, les études cliniques, la modélisation computationnelle et les considérations éthiques”, nous explique-t-on.

rTMS, tDCS et tACS au cœur des recherches

L’ouvrage accorde une place centrale aux principales techniques de stimulation cérébrale non invasive actuellement utilisées en recherche et en clinique. Il explore notamment la stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS) et la stimulation électrique transcrânienne de faible intensité (tDCS, tACS), utilisées pour ”étudier et moduler la cognition humaine” et pour traiter ”divers troubles psychiatriques et neurologiques dans une perspective neurocognitive”.

Les auteurs analysent également l’impact de ces techniques sur les sujets sains, en proposant ”une analyse détaillée des effets de la NIBS sur la psychophysiologie et les performances cognitives”.

Neuroplasticité et mécanismes neurobiologiques

En intégrant des données issues d’études animales, de modèles computationnels et de recherches expérimentales, l’ouvrage met en lumière les bases biologiques des effets observés. Il ”éclaire les mécanismes neurobiologiques sous-jacents aux processus cognitifs et à la neuroplasticité”, selon les auteurs, un enjeu central pour comprendre les effets à long terme de la neuromodulation.

Une réflexion sur les enjeux cliniques et éthiques

La question de la sécurité et de l’usage raisonné des techniques de stimulation cérébrale est également abordée dans le blurb* signé du neuroscientifique américain de renom György Buzsáki (auteur de Rhythms of the Brain - OUP, 2006 - et lauréat du Brain Prize 2011), la nécessité de prudence est rappelée : le principe du ”primum non nocere (“d’abord, ne pas nuire”) est discuté par plusieurs auteurs, soulignant la nécessité d’approfondir notre compréhension des mécanismes de ces méthodes”.

Le neuroscientifique insiste également sur l’évolution du champ, estimant que ”la perturbation cérébrale non invasive, en particulier dans sa version en boucle fermée (à la demande), est en passe de rivaliser efficacement avec les traitements pharmacologiques, tout en induisant beaucoup moins d’effets secondaires”.

Un outil destiné à un large public scientifique

Conçu comme un ouvrage de référence, le manuel ”constitue une porte d’entrée incontournable vers le domaine dynamique et en pleine expansion de la neuromodulation”, selon ses auteurs. Il s’adresse aux chercheurs, cliniciens, étudiants et décideurs publics, en proposant à la fois un panorama des connaissances actuelles et des pistes de réflexion sur les usages futurs de la stimulation cérébrale non invasive.

*blurb : mot anglais signifiant un bref résumé ou quelques mots de louanges qui accompagnent un travail créatif sans donner plus de détails sur son contenu.