T. de Belfort : la cellule de centralisation des signalements des victimes a prouvé son utilité

Marie-Hélène Ivol, vice-présidente départementale en charge des personnes âgées et handicapées et Marie-France Cefis, conseillère départementale déléguée à l’action sociale territoriale, à l’enfance et à la famille et à la santé publique ont tenu à dresser un premier bilan de ce dispositif.

Retenue dans le Schéma unique des solidarités 2022-2026, cette cellule de signalement, animée par deux agents dépendant de la direction de l’autonomie et de la compensation et de la direction des actions sociales territoriales et de l’insertion, vise à centraliser les signalements d’adultes réalisés par les services sociaux du Département en direction du parquet. ”Elle permet ainsi une meilleure sensibilisation et information des professionnels des services sociaux du Département sur les dispositifs d’accompagnement des personnes majeures vulnérables et/ou victimes et sur les partenaires existants”, indique le Département.

Jugé ”réactif et efficace”, ce service interne permet ”d’harmoniser les pratiques par la définition d’une procédure unique, d’assurer un suivi des signalements grâce à un dialogue régulier avec le Parquet du Tribunal judiciaire et d’apporter un appui technique aux professionnels des services sociaux du Département en assurant une veille juridique, la mise à disposition d’outils pratiques, et en proposant des formations.”

En chiffres

En 2024, ce sont 50 signalements qui ont été traités par la cellule dont : - 33 en vue de la mise en place d’une mesure de protection juridique ;

11 pour violences intrafamiliales ;

2 pour violences autres qu’intrafamiliales ;

2 pour des infractions sexuelles ;

1 pour menaces et mise en danger d’autrui ;

1 pour négligence du tuteur.