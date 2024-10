Talents des cités 2024 : focus sur les deux premiers lauréats bisontins

Cette 23ème édition, lancée en mai 2024 par le Secrétariat d’Etat chargé de la Citoyenneté et de la Ville et Bpifrance, a pour partenaires l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts), France Télévisions, Radio France, France Travail, Club XXIe siècle et BGE.

Un jury régional, présidé par le responsable création et rntrepreneuriat de Bpifrance, s’est réuni afin de désigner les lauréats. Ces derniers ont été évalués selon leur parcours (motivation, profil entrepreneurial), la viabilité économique et financière de leur projet, la relation entre le projet et le territoire (l’impact de leur activité), et leur engagement pour les quartiers.

Le jury a désigné deux lauréats à Besançon :

Dounia Asri dans la catégorie Jeune Pousse, destinée aux entrepreneurs en activité immatriculés depuis moins d’un an, issus et/ou souhaitant s’installer dans un QPV, et David Mescolini dans la catégorie Création, destinée aux entrepreneurs en activité immatriculés depuis plus d’un an et moins de trois ans, issus et/ou implantés dans un QPV.

Qui sont-ils ?



1re lauréate de la catégorie Jeune Pousse : Dounia Asri

Entreprise : Succar Banat

Ville / Quartier : Besançon

Accompagnée par : BGE



Titulaire d'un BTS Esthétique et d'un BTS en Gestion d'unité commerciale, Dounia a toujours été animée par le désir d'aider les femmes et les hommes à se sentir mieux, tant physiquement que mentalement. En 2023, elle crée Succar Banat, une entreprise à son image, dédiée au bien-être global. Il s'agit d'un institut de beauté qui propose des soins 100 % naturels et des conseils personnalisés pour femmes et hommes. L'institut offre des services variés tels que des soins du visage, sculpture de la barbe, massages corporels, et autres soins esthétiques visant à améliorer le bien-être. En pleine expansion, Dounia prévoit de se spécialiser dans l'accompagnement des personnes atteintes de maladies comme le cancer, ou celles ayant des cicatrices ou des problèmes de pilosité, avec notamment le tatouage pour restaurer la pilosité. Elle aspire également à collaborer avec les hôpitaux.

1er lauréat de la catégorie Création : David Mescolini

Entreprise : M Development

Ville / Quartier : Besançon

Accompagné et/ou financé par : BGE



À 15 ans, David découvre sa passion pour le digital lors d’un préapprentissage en multimédia au Centre jurassien d'enseignement et de formation (CEJEF) en Suisse. Après un CAP en électricité, il rejoint l’armée à 17 ans avant de se réorienter rapidement vers le digital et la communication. Il devient directeur d’agence, mais avec l’ambition d’offrir des services de communication digitale de qualité à des prix compétitifs, il co-fonde N3WEB en 2022, suivi de M Développement en 2023. M Développement accompagne les TPE, PME et ETI de tous secteurs à travers une offre de services digitaux. Avec une méthodologie de vente optimisée et une amélioration des processus, l’entreprise aide ses clients à accroître leur visibilité. En pleine expansion, avec deux agences en activité et une troisième en cours d’ouverture, M Développement vise à devenir un acteur clé de la communication digitale en France.

L’entreprise crée des emplois locaux, soutient les petites entreprises régionales à Besançon et Montpellier, et renforce les liens communautaires en organisant des événements locaux (conférences, ateliers, salons). Engagée dans une démarche de développement durable, elle réduit son empreinte carbone (télétravail, utilisation de matériel éco-responsable) et favorise la formation des jeunes en leur offrant des stages et des apprentissages dans la région.

En route pour la finale nationale

Ces lauréats ont reçu une dotation de 2.000 euros pour la catégorie Création et 1.000 euros pour la catégorie Jeune Pousse. Ils entrent en lice pour participer à la finale du concours Talents des Cités 2024 qui désignera six lauréats nationaux le 4 décembre prochain. Suivra le lendemain l’évènement Quartier Général qui se tiendra à la communale de Saint- Ouen (93). Ils recevront des dotations pouvant aller jusqu’à 7.000 euros (montants définis par le partenaire récompensant le prix) ou une campagne de visibilité média.