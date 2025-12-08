Téléthon : Plus de 990.000€ récoltés en Bourgogne-Franche-Comté

Les trente heures du Téléthon 2025 se sont achevées dimanche 7 décembre 2025 sur un compteur de 83 504 259 euros récoltés partout en France. En Bourgogne-Franche-Comté, le montant de la collecte s’élève à 990.125 €. C’est dans le département du Doubs que les donateurs se sont montrés les plus généreux.

Le résultat est "à la hauteur des prouesses de Santa, une marraine extraordinaire par son énergie et sa volonté de faire « péter les scores »" peut-on lire ce lundi dans le communiqué d’AFM Téléthon qui ajoute que "ce combat doit continuer, 95% des maladies rares restent sans traitements".

"Cette année encore, les Français ont fait grimper le compteur du Téléthon grâce à leur générosité et à leur mobilisation exceptionnelle dans toute la France. Un grand bravo à toutes les équipes de l’AFM-Téléthon pour ce nouveau succès ! Je veux également remercier chaleureusement toutes les équipes de France Télévisions qui se sont mobilisées durant ces 30 heures d’antenne autour de Santa, une marraine extraordinairement impliquée et déterminée pour aller décrocher de nouvelles victoires contre la maladie", a déclaré Delphine Ernotte Cunci, présidente-directrice générale de France Télévisions.

Les dons en Bourgogne-Franche-Comté

Les habitants de Bourgogne Franche-Comté se sont également montrés généreux avec plus de 990.000€ récolté. Le Doubs se démarque particulièrement avec un moment régional maximum de 231.407€ de dons.

Doubs : 231 407 €

: 231 407 € Jura : 103 869 €

: 103 869 € Haute-Saône : 65 513 €

65 513 € Territoire de Belfort : 37 367 €

: 37 367 € Côte d’Or : 207 377 €

: 207 377 € Saône-et-Loire : 190 826 €

: 190 826 € Yonne : 103 180 €

: 103 180 € Nièvre : 50 586 €

Pour rappel, le numéro du 3637 pour effectuer ses dons au profit du Téléthon est ouvert jusqu’au vendredi 12 décembre 2025.