Lundi 8 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Téléthon : Plus de 990.000€ récoltés en Bourgogne-Franche-Comté

Publié le 08/12/2025 - 10:38
Mis à jour le 08/12/2025 - 10:17

Les trente heures du Téléthon 2025 se sont achevées dimanche 7 décembre 2025 sur un compteur de 83 504 259 euros récoltés partout en France. En Bourgogne-Franche-Comté, le montant de la collecte s’élève à 990.125 €. C’est dans le département du Doubs que les donateurs se sont montrés les plus généreux.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Le résultat est "à la hauteur des prouesses de Santa, une marraine extraordinaire par son énergie et sa volonté de faire « péter les scores »" peut-on lire ce lundi dans le communiqué d’AFM Téléthon qui ajoute que "ce combat doit continuer, 95% des maladies rares restent sans traitements".

"Cette année encore, les Français ont fait grimper le compteur du Téléthon grâce à leur générosité et à leur mobilisation exceptionnelle dans toute la France. Un grand bravo à toutes les équipes de l’AFM-Téléthon pour ce nouveau succès ! Je veux également remercier chaleureusement toutes les équipes de France Télévisions qui se sont mobilisées durant ces 30 heures d’antenne autour de Santa, une marraine extraordinairement impliquée et déterminée pour aller décrocher de nouvelles victoires contre la maladie", a déclaré Delphine Ernotte Cunci, présidente-directrice générale de France Télévisions.

Les dons en Bourgogne-Franche-Comté 

Les habitants de Bourgogne Franche-Comté se sont également montrés généreux avec plus de 990.000€ récolté. Le Doubs se démarque particulièrement avec un moment régional maximum de 231.407€ de dons. 

  • Doubs :  231 407 €
  • Jura :  103 869 €
  • Haute-Saône :  65 513 €
  • Territoire de Belfort :  37 367 €
  • Côte d’Or : 207 377 €
  • Saône-et-Loire :  190 826 €
  • Yonne :  103 180 €
  • Nièvre : 50 586 €

Pour rappel, le numéro du 3637 pour effectuer ses dons au profit du Téléthon est ouvert jusqu’au vendredi 12 décembre 2025. 

collecte dons téléthon

Publié le 8 décembre à 10h38 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Santé

Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Téléthon : Plus de 990.000€ récoltés en Bourgogne-Franche-Comté

Les trente heures du Téléthon 2025 se sont achevées dimanche 7 décembre 2025 sur un compteur de 83 504 259 euros récoltés partout en France. En Bourgogne-Franche-Comté, le montant de la collecte s’élève à 990.125 €. C’est dans le département du Doubs que les donateurs se sont montrés les plus généreux.

collecte dons téléthon
Publié le 8 décembre à 10h38 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

La campagne de vaccination HPV et méningites est relancée dans les collèges de Bourgogne-Franche-Comté

La campagne de vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) et les méningites est relancée en Bourgogne-Franche-Comté. Pour la troisième année consécutive, elle se déploie dans plus de 330 collèges de la région. Au total, près de 100.000 élèves de 5e, 4e et 3e peuvent se faire vacciner au sein de leurs établissements.

académie de besançon académie de dijon ars bourgogne franche-comté collège méningite papillomavirus vaccin
Publié le 4 décembre à 10h25 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Bourgogne Franche-Comté : une grande collecte de lunettes, attelles et orthèses pour les reconditionner 

Jusqu'au 29 décembre 2025, Harmonie Mutuelle et Écouter Voir lancent la 5e édition de l'Harmonie mutuelle Friday, leur campagne de collecte et de reconditionnement de montures de lunettes. L'initiative franchit un cap en ouvrant le dispositif cette année aux attelles et aux orthèses afin d'alimenter de nouvelles filères françaises de reconditionnement.

harmonie mutuelle lunette reconditionné
Publié le 3 décembre à 14h00 par Alexane
Besançon
Santé

Le Centre de santé sexuelle de Besançon, un lieu où “on veille sur la vie” selon Christine Bouquin

À l’occasion des 80 ans de la Protection maternelle et infantile (PMI), le Département du Doubs a inauguré mardi 2 décembre 2025 les locaux du Centre de santé sexuelle et de la PMI installés désormais au 23 rue Charles Nodier à Besançon. 

centre de santé sexuelle christine bouquin département du doubs Protection maternelle et infantile
Publié le 6 décembre à 16h18 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Formations dentaires en Bourgogne Franche-Comté : l’ARS annonce un soutient supplémentaire de 3,8 millions d’euros

Quatre ans, quasiment jour pour jour, après l’annonce de la création d’une formation en Bourgogne-Franche-Comté, l’institut universitaire de soins dentaires (IUSD) du CHU de Dijon est inauguré ce 1er décembre 2025. A cette occasion, l’Agence régionale de santé a annoncé un soutien supplémentaire de 3,8 millions d’euros pour l’ensemble de la formation en odontologie, à l’échelle régionale.

ars bourgogne franche-comté formation soins dentaires
Publié le 2 décembre à 16h00 par Hélène L.
Besançon
Santé

Le groupe Urolib célèbre 10 ans d’innovation dans le traitement focal du cancer de la prostate

À l’occasion de Movember, le groupe Urolib – premier acteur d’urologie en Bourgogne-Franche-Comté, réunissant 10 urologues associés – a célébré le 26 novembre dernier les 10 ans d’utilisation du traitement focal par ultrasons Focal One à la Clinique Saint-Vincent (ELSAN).

cancer de la prostate clinique saint-vincent santé urologie
Publié le 1 décembre à 15h36 par Elodie Retrouvey
Besançon
Santé Social

200.000 € en un an pour le CHU de Besançon : le fonds Phisalix célèbre ses premières réussites mais ne compte pas s’arrêter là…

Il y a un an, le 26 novembre 2024, le fonds Phisalix, co-fondé par le CHU de Besançon, Abéo, le Crédit Agricole Franche-Comté et Micronora, était officiellement lancé. À l’occasion de ce premier anniversaire, le fonds revient sur une année jalonnée de réalisations.

Abéo chu de besançon crédit agricole franche-Comté micronora phisalix
Publié le 30 novembre à 18h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Santé Société

Téléthon 2025 : la mobilisation s’intensifie en Bourgogne–Franche-Comté

Le Téléthon 2025 se déploie en France y compris en Bourgogne–Franche-Comté les 5 et 6 décembre 2025 avec un message fort : "Nous faisons bouger les lignes". Entre avancées en thérapie génique, immersion dans les laboratoires et initiatives locales originales, cette édition met en lumière la mobilisation de tous pour faire progresser la recherche et sauver des vies.

handicap solidarité téléthon
Publié le 30 novembre à 10h30 par Alexane
France
Santé

Arrêt de travail : un nouveau dispositif de contrôle par visioconférence généralisé en décembre 2025

L’Assurance maladie déploiera dès décembre 2025 un nouveau dispositif de télécontrôle médical permettant de réaliser les contrôles des arrêts de travail en visioconférence. Jusqu’à présent, ces entretiens étaient menés uniquement en face à face lors d’un rendez-vous. Ce système, testé pendant trois mois dans trois régions pilotes, la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté et l’Occitanie, est désormais étendu à l’ensemble du territoire.

arrêt de travail arrêt maladie cpam malade visioconférence
Publié le 29 novembre à 17h00 par Alexane
Besançon
Santé

Téléthon 2025 : deux opérations solidaires au CHU de Besançon

À l’occasion du Téléthon qui aura lieu lors du week-end du 5 et 6 décembre 2025, le CHU de Besançon organise deux actions solidaires destinées à soutenir la recherche sur les maladies rares. Acteur engagé du territoire, l'établissement proposera cette année un grand défi ludique ouvert au public intitulé "Les forêts éphémères" et l’opération "Dessert jaune", reconduite après son succès en 2024.

Publié le 27 novembre à 17h58 par Elodie Retrouvey

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : Les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un repas pour deux au restaurant Loiseau du temps
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Shopping de Noël : offrez des émotions avec NG Productions

Sondage

 12.11
légère pluie
le 08/12 à 12h00
Vent
2.36 m/s
Pression
1021 hPa
Humidité
93 %
 