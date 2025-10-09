Jeudi 9 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Santé

Subventions en chute libre pour les associations : le président de Aides Bourgogne Franche-Comté, dénonce "un sentiment de trahison"

Publié le 09/10/2025 - 11:59
Mis à jour le 09/10/2025 - 10:23

TÉMOIGNAGE • Président de Aides Région Pores d’Europe (Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France) et vice-président national de Aides, Emmanuel Bodoignet a livré ce mercredi 8 octobre lors d’une conférence de presse du Mouvement des associations de Bourgogne Franche-Comté un témoignage marquant sur la situation de l’organisation qui représente, confrontée à une chute brutale de ses financements.

© Aides
Emmanuel Bodoignet © Aides
Screenshot © Aides
1/3 - © Aides
2/3 - Emmanuel Bodoignet © Aides
3/3 - Screenshot © Aides

"Les crises, ce n’est pas ce qui nous fait peur", a-t-il rappelé. "Notre association est née de la crise et de la pandémie du VIH-Sida en 1984. Nous avons toujours été réactifs, c’est d’ailleurs pour cela que nous avons reçu l’agrément d’utilité publique en 1990."

Aides compte 50 implantations en France et Outre-Mer, 500 salarié·e·s et 2.000 bénévoles, pour un budget passé de 50 à 48 millions d’euros récemment. En Bourgogne-Franche-Comté, l’association dispose de 9 salarié·e·s et 200 bénévoles, mais plusieurs antennes sont déjà fermées ou menacées : Nevers a fermé, Haute-Saône et Belfort sont à l’arrêt, le Jura pourrait suivre. Seules Dijon et Besançon résistent encore.

Emmanuel Bodoignet © Aides

Un enchaînement de coupes budgétaires

M. Bodoignet a décrit une succession de décisions ministérielles ayant fragilisé l’association :

  • -600 000 € sur l’enveloppe 2025 de la Direction générale de la santé ;
  • -600 000 € sur les centres de santé sexuels de Marseille et Montpellier ;
  • 700 000 € de financement du dépistage du VIH remis en question ;
  • +1,2 million d’euros de masse salariale à assumer après le Ségur de la santé, non compensé par l’État.

"Nous avons réduit nos charges de 2 millions d’euros en 18 mois, validé par la Cour des comptes, mais l’État nous demande aujourd’hui de faire plus avec beaucoup moins d’argent", a-t-il dénoncé.

Face à ces contraintes, Aides a voté un plan social fin septembre dernier : entre 10 et 100 licenciements sont envisagés. "Je ne m’attendais pas, en tant que vice-président, à devoir annoncer un plan de licenciement. Pour nous, c’est vraiment un sentiment de trahison."

"Un cri d’alerte" pour la santé publique

Le président régional a exprimé sa vive inquiétude : "On accompagne des personnes vulnérables, séropositives, migrantes, consommatrices de drogue… On sort d’une pandémie mondiale et on sait que d’autres viendront. Et maintenant, on fragilise les associations de santé !"

Pour lui, l’État se désengage des missions qu’il avait lui-même confiées aux associations : "Nous contribuons largement aux politiques publiques, mais nous sommes abandonnés par les mêmes pouvoirs publics qui nous ont délégué ces missions."

Screenshot © Aides

Des mobilisations prévues dans toute la région

Le Mouvement associatif appelle à des rassemblements régionaux pour défendre le monde associatif :

  • Besançon, le 11 octobre à 10 h, esplanade des Droits de l’Homme ;
  • Dijon, le 10 octobre à 14 h, place de la République ;
  • Nevers, le 11 octobre à 11 h, place de la Résistance ;
  • Auxerre, le 11 octobre à 14 h, place Charles-Surugue.

aides association emmanuel bodoignet hépatites maladie ministère de la santé santé sida subvention vih

Publié le 9 octobre à 11h59 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Bourgogne-Franche-Comté
Culture Economie Social

Les associations de Bourgogne-Franche-Comté tirent la sonnette d’alarme : “Pas un euro, pas un centime de moins pour le monde associatif !”

Le Mouvement associatif de Bourgogne-Franche-Comté (LMA BFC) a tenu, mercredi 8 octobre 2025, une conférence de presse en visioconférence pour alerter sur la situation financière critique que traversent de nombreuses associations de la région et de la France entière. Animée par Estelle Jeannin, coordinatrice régionale, et Daniel Jacquier, secrétaire du Mouvement, cette rencontre a rassemblé plusieurs représentant·e·s associatifs venus témoigner de leurs difficultés et de leur engagement.

association
Publié le 9 octobre à 12h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Santé

Subventions en chute libre pour les associations : le président de Aides Bourgogne Franche-Comté, dénonce “un sentiment de trahison”

TÉMOIGNAGE • Président de Aides Région Pores d’Europe (Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France) et vice-président national de Aides, Emmanuel Bodoignet a livré ce mercredi 8 octobre lors d’une conférence de presse du Mouvement des associations de Bourgogne Franche-Comté un témoignage marquant sur la situation de l’organisation qui représente, confrontée à une chute brutale de ses financements.

aides association emmanuel bodoignet hépatites maladie ministère de la santé santé sida subvention vih
Publié le 9 octobre à 11h59 par Alexane
Besançon
Economie Vie locale

SMCI lance le premier programme de maisons de ville en Bail Réel Solidaire à Besançon

L’entreprise SMCI annonce ce mercredi 8 octobre, le lancement d’un programme de maisons de ville dans le quartier des Tilleroyes, à Besançon, dans le cadre du dispositif du Bail Réel Solidaire (BRS). Il s’agit du premier programme neuf à Besançon à bénéficier de ce dispositif, qui vise à faciliter l’accession à la propriété pour les ménages sous conditions de revenus.

maison propriétaire smci
Publié le 9 octobre à 11h30 par Macommune.info
Besançon
Economie

Une opération de police menée à Planoise pour lutter contre l’économie souterraine

VIDÉO • Une opération de sécurité renforcée coordonnée par la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) et plusieurs services de l’État est en cours du mardi 7 au jeudi 9 octobre 2025. Effectuées dans le cadre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité au quotidien (PADRSQ), ces opérations visent à relever plusieurs illégalités dans les commerces. L’une d’entre elles s’est tenue ce mercredi 8 octobre dans le quartier de Planoise auprès de trois commerces. 

commerces controle lutte contre économie souterraine planoise police nationale travail dissimulé urssaf
Publié le 8 octobre à 17h15 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Santé

80 ans de la Sécurité sociale : “sans l’Urssaf, pas de financement de la protection sociale”

À l’occasion des 80 ans de la Sécurité sociale, l’Urssaf Franche-Comté a installé un stand éphémère aux couleurs de la protection sociale ce mardi 7 octobre 2025, place du 8 Septembre à Besançon. L’occasion de rappeler quels sont les organismes qui oeuvrent pour la sécurité sociale et de casser quelques idées reçues. 

caf carsat cpam sécurité sociale urssaf
Publié le 7 octobre à 17h02 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Economie

Le Tandem change d’équipe à Besançon : une nouvelle ère pour le bistrot culturel et des adieux le 12 octobre

Après dix années d’existence placées sous le signe de la convivialité, Le Tandem à Besançon s’apprête à tourner une page importante de son histoire. Le célèbre bistrot-boudoir bisontin du quai Vauban change d’équipe et de direction, tout en promettant de conserver l’esprit qui a fait son succès.

bar bistrot le tandem
Publié le 7 octobre à 09h07 par Alexane
Besançon
Economie

Immersion au chantier de l’Arsenal et dans les métiers du BTP… Les femmes aussi y sont les bienvenues

Le groupe Indibat, en partenariat avec la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP 25), France Travail, Grand Besançon Métropole et le groupe femmes du MEDEF a organisé le 2 octobre dernier une journée dédiée à la femme dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) au chantier de l’Arsenal situé à Besançon. 

emploi métiers du BTP travail
Publié le 7 octobre à 08h22 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Evénements
Publi-Infos

La Grande Braderie d’Automne revient les 10 et 11 octobre 2025 au centre-ville de Besançon !

PUBLI-INFO • La Grande Braderie d’Automne, organisée par l’Union des Commerçants de Besançon, accueillera plus de 200 exposants les 10 et 11 octobre 2025. Un rendez-vous incontournable mêlant commerce, patrimoine et convivialité au cœur de la cité bisontine.

braderie braderie d'automne commerce shopping ucb union des commercants besancon
Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Société
Publi-Infos

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec’Day à la CCI

PUBLI-INFO • La Cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour toutes les structures, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité. Concrètement, le coût médian  d'une cyberattaque est estimé à 50000 euros. Alors, pour éviter cela, venez vous informer au CyberSec'Day, à la CCI à Besançon, le 14 octobre.

cci cyberattaque cybersécurité hameçonnage phishing piratage
Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Vie locale

Une nouvelle boutique ouvre prochainement au centre-ville de Besançon

Dès le 17 octobre 2025, la nouvelle boutique, Les Bougies de Charroux, ouvrira ses portes au 11 Grande Rue à Besançon. Comme son nom l’indique, l’enseigne est spécialisée dans les bougies faites à la main, fabriquées en France et avec un label de qualité RAL (respect de la santé et de l’environnement). 

bougies boutique c'est nouveau ! centre-ville nouveau commerce ouverture
Publié le 4 octobre à 18h10 par Elodie Retrouvey

La Grande Braderie d’Automne revient les 10 et 11 octobre 2025 au centre-ville de Besançon !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec'Day à la CCI

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Un petit tour aux Absinthiades de Pontarlier…
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

Dans les coulisses de la fabrication de Lulu L’Ourson à Besançon…

Sondage

 13.61
nuageux
le 09/10 à 12h00
Vent
3.1 m/s
Pression
1025 hPa
Humidité
88 %
 