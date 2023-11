Temps de travail : l'Etat et certaines collectivités accusés de contourner les 35 heures

QUOI DE 9 ? • Après un été puis un début d’automne particulièrement secs, la pluie a fait son grand retour pour le bonheur de la végétation… et des jardinier(e)s ! Depuis mi-octobre, c’est le moment de planter toutes sortes de plantes, haies et arbres fruitiers. David et son équipe des Pépinières bisontines vous conseillent et viennent même planter chez vous !