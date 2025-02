Tirs contre la police en Côte d'Or : un suspect toujours en fuite, selon le parquet

L'homme a été retrouvé "mortellement atteint" après un échange de tirs nocturne entre des policiers du RAID et les occupants de la voiture qu'ils surveillaient dans le cadre d'une enquête ouverte en région parisienne pour "aide au séjour en bande organisée et association de malfaiteurs", selon le procureur Olivier Caracotch.

L'enquête pour déterminer les causes et circonstances de sa mort "se poursuivra dans les prochaines semaines, sous l'autorité du parquet de Dijon", précise-t-il.

Trois autres hommes ont été interpellés après avoir tenté de prendre la fuite et leurs gardes à vue pour tentative d'homicide volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité publique "sont toujours en cours", précise le parquet.

Tous trois sont "de nationalité irakienne, inconnus de la justice française et âgés de 24, 26 et 36 ans. Une quatrième personne demeure à ce jour toujours recherchée", souligne-t-il. Le parquet annonce se dessaisir des faits de tentative d'homicide volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité publique au profit du tribunal initialement à l'origine de l'enquête sur les faits d'association de malfaiteurs et aide au séjour en bande organisée.

Un policier du RAID a été blessé à la jambe lors de l'échange de tirs survenu en pleine nuit sur une aire de l'A31, au niveau de Selongey. Selon une source proche du dossier, l'enquête visait une filière de passeurs entre la France et la Grande-Bretagne.

