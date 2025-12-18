Jeudi 18 Décembre 2025
Métabief
Economie Loisirs

Tourisme hivernal : une nouvelle formule de séjour à Métabief avec le Pass Méta’

Publié le 18/12/2025 - 12:00
Mis à jour le 18/12/2025 - 07:05

La Station de Métabief et le Haut-Doubs proposent cet hiver une nouvelle formule touristique destinée à faire découvrir la montagne jurassienne à travers un séjour combinant hébergement, restauration et activités. Présentée comme "une offre de séjour insolite et attractive", cette initiative vise aussi bien les vacanciers que les visiteurs occasionnels souhaitant explorer la région sur plusieurs jours.

© Ben Becker
© Ben Becker

Selon la présentation de l’offre, il s’agit d’"une formule tout-en-un, à prix tout doux : hébergement, restauration, découverte du terroir, visites touristiques et activités de loisirs".

Un séjour de trois jours

Le Pass Méta’ est proposé au tarif de 170 euros par personne, pour un séjour de trois jours et deux nuits. Cette formule comprend notamment les deux nuits en hôtel** ou en chambre d’hôtes (petit-déjeuner inclus)*, ainsi que le dîner comtois du premier soir (hors boissons).

Les participants bénéficient également du "Pass Méta’ : sésame donnant l’accès à de multiples gratuités tout au long du séjour", ainsi que d’"un cadeau gourmand de bienvenue".

Des activités incluses sur l’ensemble du territoire

Le Pass Méta’ donne accès à de nombreuses activités réparties sur la station de Métabief et dans le Haut-Doubs. À la station, il inclut notamment le forfait journée ski, le forfait luge et la remontée piéton.

L’offre s’étend également à l’Espace nordique jurassien avec la redevance ski nordique et à Biathlon Explore, qui propose « une séance d’initiation Biathlon.

D’autres partenaires participent au dispositif, comme des loueurs de matériel (Gaby Sports 2000, Eyja Sports, Ski Set, Adrénaline), des restaurants avec un menu (hors boissons), ou encore des sites de loisirs et de découverte tels qu’Aqua 2 Lacs, Métabief Aventures, le Parc polaire, la Maison de la Réserve ou Coni’Fer.

Une mise en valeur du terroir local

Le Pass Méta’ inclut également des éléments liés au patrimoine et au terroir jurassien. Les visiteurs bénéficient par exemple d’un morceau de Comté offert par la Fromagerie du Mont d’Or. Le voyage en train touristique Coni’Fer fait aussi partie des prestations incluses.

Plusieurs établissements sont partenaires de l’opération. Côté hôtellerie, figurent notamment les hôtels L’Étoile des Neiges, Le Sommet et le Complexe hôtelier Le Lac. Des chambres d’hôtes participent également à l’offre, comme la Ferme Fleurette, Géraniums et Neige fraîche.

Une formule destinée à tous les publics

Selon les organisateurs, cette offre est "adaptée à tous les âges" et permet de découvrir Métabief, présentée comme "la perle des Montagnes du Jura". L’objectif est de proposer un séjour associant ski alpin, sports de pleine nature, loisirs et découvertes locales.

La formule se veut axée sur le confort et la simplicité, avec "un séjour 100 % détente" et la possibilité de "vivre la montagne autrement", grâce aux nombreuses gratuités incluses dans le Pass Méta’.

hiver info pratique montagnes du jura neige pass'meta station métabief vacances

Publié le 18 décembre à 12h00
