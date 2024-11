Plus de 3 kg de cannabis et 300 g de cocaïne saisis dans un appartement à Besançon

L'équipage de police était en surveillance place de l'Europe sur un point de revente de stupéfiants notoirement connu. Après son contrôle, l'individu, connu des services de police, a été interpellé et placé en garde à vue.

Une perquisition a été menée dans l'appartement que le jeune homme venait de quitter. À l'intérieur, un deuxième homme de 27 ans et une femme de 24 ans ont été découverts et interpellés. Un pistolet Gomm-Cogne à deux coups et ses cartouches, 3 468,4 g de résine de cannabis, 149,5 g d'herbe de cannabis, 305 g de cocaïne et 5 050 euros ont été saisis.

La garde à vue des trois suspects a été levée ce 31 octobre 2024. La jeune femme a été libérée après avoir été notifiée d'une ordonnance pénale.

Les deux hommes ont été déférés au tribunal en vue de leur comparution immédiate lundi 4 novembre 2024.