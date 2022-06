Trafic de stupéfiants : un mineur de 16 ans placé en garde à vue

Un jeune homme de 16 ans a été interpellé ce vendredi après-midi alors qu’il tentait de fuir à la vue des policiers. Une bombe lacrymogène a été retrouvée sur lui ainsi que plusieurs sachets de conditionnement de produits stupéfiants.

Au total, 21 g de cocaïne, 247 g de résine de cannabis et 73 g d’herbe de cannabis se trouvaient dans sa sacoche. La somme de 545 euros a également été découverte dans la poche de son pantalon.

Le mineur apparaissait également dans le fichier des personnes recherchées. Il était déjà titulaire d’un mandat d’arrêt pour détention non autorisée de stupéfiants. Ce dernier lui avait été délivré en mai par un juge des enfants du tribunal judiciaire de Belfort.

Lors de son audition, il a refusé de dire chez qui il était hébergé à Besançon. Il a expliqué que la somme de 545 € correspondait à ses économies et à des paris sportifs qu’il faisait avec un ami. Au bout d’un certain temps, il a finalement reconnu détenir des produits stupéfiants et ne pouvoir justifier l’argent liquide, mais a nié être un vendeur.

L’exploitation de son téléphone portable n’a rien donné.

Le jeune homme sera présenté le 10 septembre 2022 devant un juge des enfants au tribunal judiciaire de Belfort.