Un ancien sapeur-pompier volontaire condamné pour un feu d'ampleur dans le Jura

Un ancien sapeur-pompier volontaire à l'origine d'un incendie ayant ravagé plus de 230 hectares de végétation dans le Jura durant l'été 2022, a été condamné à deux ans de prison avec sursis, mardi à Lons-le-Saunier.

Le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier a également condamné le Jurassien de 30 ans, qui reconnait être à l'origine de l'incendie, à une obligation de soins et à indemniser les parties civiles, a précisé le parquet.

L'Office national des forêt (ONF) et les maires des communes touchées par le feu se sont notamment constitués partie civile aux côtés des agriculteurs, des propriétaires de parcelles boisées et de certains riverains. Quelque 160 victimes et parties civiles ont été recensées. Le parquet avait requis une peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis.

Rappel des faits

Le 10 août 2022, alors que l'été était marqué par plusieurs incendies d'envergure en France, l'ancien pompier volontaire avait signalé un départ de feu en fin de matinée dans le secteur de Cornod, au sud-ouest du département du Jura. Mais les gendarmes avaient relevé des incohérences entre ses déclarations et celles d'autres témoins et l'avaient placé en garde à vue. Cet homme marié et père de deux enfants, au casier judiciaire vierge, avait alors reconnu avoir mis le feu à des brindilles avec un briquet, arguant avoir voulu tenter une expérience pour vérifier "si le feu pouvait prendre aussi rapidement que ça".

L'incendie s'était propagé aux communes de Vosbles-Valfin et Thoirette-Coisia, au sein d'une zone Natura 2000. Des habitations avaient dû être évacuées, mais aucune victime n'était à déplorer. Quelque 60 pompiers et 24 engins avaient été mobilisés pendant 48 heures pour maîtriser l'incendie.

14.000 mètres cubes de bois calciné pour un préjudice de 2,7 millions d'euros

Dans un premier rapport, l'ONF avait estimé que l'incendie avait entraîné le rejet de 24.000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, avec près de 14.000 mètres cubes de bois calciné pour un préjudice de 2,7 millions d'euros. En août 2022, plus de 1.000 hectares de forêts avaient été réduits en cendres par des incendies dans le sud-est du Jura, en une semaine. Le département du Jura avait été classé en situation de "crise" sécheresse, le niveau ultime.

En octobre 2022, un ouvrier en conflit avec son fils pompier volontaire a également été condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont huit avec sursis, pour avoir allumé ce même été un feu qui avait brûlé environ 400 m2 de végétation dans le secteur de Champagnole.

