Un appel à projet national pour sensibiliser aux risques de catastrophes naturelle et technologique

À la suite de la dynamique engagée par le plan d’action "Tous résilients face aux risques" lancé en 2021, le gouvernement met en place une journée nationale de sensibilisation face aux risques naturels et technologiques. Elle se tiendra tous les 13 octobre, en cohérence avec la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe de l’ONU.

"Dans le contexte du changement climatique, l’adaptation des territoires face aux risques plus élevés de tempêtes, cyclones, feux de forêt, inondations ou encore séismes est une nécessité", affirme le gouvernement dans un communiqué du 28 juillet. "L’objectif est de susciter le plus grand nombre possible de projets sur l’ensemble du territoire national, métropolitain et en outre-mer : atelier, conférence, rencontre, animation artistique, visite de site, immersion dans un environnement virtuel, protection d’images, etc."

La diversité des actions à mener s’appuiera sur des initiatives locales et auront pour objectifs de :

Développer la culture sur les risques naturels et technologiques ;

Se préparer à la survenance d’une catastrophe ;

Développer la résilience collective face aux catastrophes.

Dans ce cadre, l’appel à projets permet à toute personne morale souhaitant proposer une action ou organiser un évènement lors de cette journée "Tous résilients face aux risques" de participer. Les lauréats de l’appel à projets pourront utiliser l’identité visuelle de la journée et le kit de communication que l’État mettra à leur disposition.

Un prix national sera remis aux projets les plus emblématiques afin de mettre en lumière les initiatives "les plus innovantes et efficaces", nous précise-t-on.

