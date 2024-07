Un bus cabriolet pour découvrir Besançon autrement

Après plusieurs mois de préparation, le premier départ est cette fois imminent. Raphaël Grosperrin, Aziz et Carole Radi ont annoncé le lancement de la saison des visites en bus cabriolet dès ce samedi 13 juillet.

D’une capacité de 30 places, ce bus à toit ouvert permettra de "découvrir Besançon différemment" promettent les organisateurs. Élaboré par leurs soins, le circuit d’environ 45 minutes se fera en compagnie des commentaires audio conçus et enregistrés par Pascal brunet, guide conférencier du patrimoine. Baptisé La grande boucle du Doubs, le parcours s’effectuera en boucle depuis la Gare d’eau pour un passage par le centre-ville bisontin, le pont de Bregille ou encore le quartier Battant.

Durant les vacances d’été, les circuits s’effectueront tous les jours à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. En avril, mai, juin, septembre et octobre, deux départs seront prévus à 14h et 15h. Ceux-ci restent dépendants des conditions météo et de l’affluence (5 personnes minimum).

Réservations