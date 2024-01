Un cours de boxe dédié aux femmes atteintes de cancer et d’endométriose à Besançon

La Fight Academy, complexe de sports et d'arts martiaux à Besançon, a lancé depuis le mois de septembre 2023 un cours dédié exclusivement aux femmes atteintes de cancer, endométriose ou encore de diabète…

"La prise en charge en milieu hospitalier est souvent dense et des activités de sport adapté sont régulièrement proposées aux patient(e)s. Néanmoins, lorsque les patient(e)s sortent de leur prise en charge, ils et elles se retrouvent souvent sans activité, sans accompagnement…", explique le club.

Ce cours, qui leur est réservé, sera effectué lors d'une séance composée de maximum 12 personnes. Il permet "d’assurer une continuité de l’activité physique et sportive hors les murs des CHU, au sein d’un club sportif avec son lot de rencontres et de convivialité", nous précise-t-on.

Débuter ou reprendre une activité sportive

L’objectif de ce cours est de permettre aux femmes qui souhaitent débuter ou reprendre une activité sportive axée sur "le cardio, la souplesse, le gainage et la confiance en soi, de pouvoir le faire dans le respect des limites de chacune", souligne la Fight Academy, qui rappelle que la boxe française est un sport de combat pieds et poings (en assaut : la puissance est interdite, seules la technique et la maîtrise comptent).

Infos +