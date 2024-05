Un deuxième single pour la chanteuse franc-comtoise Jozalie

Jozalie, une jeune autrice, compositrice et interprète de Besançon a sorti son premier single "Dying" le 8 mars 2024. Le 31 mai 2024, son nouveau single, "Mental Blur" sera disponible à l’écoute. Pour ce second morceau, elle aborde le thème de la dépression, accompagnée de violons, basses et piano.

À travers cette chanson, l’artiste partage une expérience qu’elle a vécu. "Mental Blur évoque la lutte contre la souffrance invisible, ainsi que le déni et la difficulté à admettre son mal-être", précise le communiqué de la chanteuse. Elle cherche à faire passer un message d'espoir : "toucher le fond pour mieux rebondir".

Une artiste bisontine autodidacte aux multiples talents

C’est à travers la flûte traversière, la guitare, le piano et enfin le chant que Jozalie exprime son art depuis l’âge de 7 ans. En 2023, poussée par son manager et amis Niels Metrot, elle se lance dans cette nouvelle aventure qui, nous dit-elle, lui a demandé "beaucoup de travail, d’introspection et de remises en question". Elle propose de la musique du style "indie pop" et s’inspire d’artistes telles que Lana Del Rey ou Birdy.

Infos +

Jozalie