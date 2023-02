Un hangar agricole de 600 m2 prend feu à Goux-les-Usiers

Les sapeurs-pompiers sont intervenus à Goux-Les-Usiers pour tenter d'arrêter l'incendie d'un hangar agricole de 600 m2, abritant un 180 tonnes de fourrage et 1 engin agricole. Quatre lances incendie ont été déployées et ont ainsi permis de sauver une salle de traite et un hangar de stockage. Avant leur arrivée, 90 vaches ont été évacuées du hangar, aucune n'est à déplorer.