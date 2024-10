Un homme arrêté à Châteaufarine pour vol de parfums

Appelés pour un vol à l’étage commis par un homme au centre commercial de la rue René Char, les policiers se sont rapidement rendus sur les lieux. Sur place, le service de sécurité avait déjà appréhendé l’individu qui venait de dérober un parfum dans le magasin Sephora de la galerie marchande.

Au cours de la palpation de sécurité, les policiers ont trouvé sur lui un gramme de cocaïne.

Le mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue. À l’issue de celle-ci, il a été remis en liberté et devra se présenter à la justice en décembre prochain.

La marchandise volée, d’un montant de 135€, a été restituée au magasin.