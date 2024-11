Les sapeurs-pompiers du Doubs ont été prévenus vers 1h20 du matin d’une rixe sur la voie publique rue Fauche. À leur arrivée, les secours ont effectivement trouvé un homme seul et âgé de 60 ans. Celui-ci était en arrêt cardio respiratoire. Malgré une tentative de réanimation, l’homme a été déclaré décédé sur les lieux par le médecin du SMUR. Son corps portait plusieurs traces de coups.

Contactée, la gendarmerie nous a confirmés l’interpellation du second individu mis en cause et âgé de 21 ans.