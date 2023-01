Un jeune de 14 ans menace de mort et agresse une infirmiÃ¨re dans un foyer Ã  BesanÃ§on

Les effectifs de police-secours ont été requis mercredi 11 janvier vers 21h30 par le centre d’information et de commandement pour un adolescent turbulent résidant au sein d’un foyer rue de la Vieille Monnaie à Besançon, accueillant des jeunes présentant des troubles psychiques.

Les policiers ont pris contact avec le personnel qui leur a indiqué qu’un mineur de 14 ans avait quitté les lieux. Ce dernier aurait insulté et menacé de mort l’infirmière de l’établissement en lui disant "Je vais te tuer" alors qu’elle venait de le surprendre en train de vendre des stupéfiants au sein du foyer.

Le jeune adolescent aurait ensuite quitté l’établissement et à son retour, il aurait croisé l’infirmière et lui aurait asséné plusieurs coups de poing au niveau du bras gauche et du ventre en réitérant les menaces de mort.

Le veilleur de nuit, alerté par le bruit, est intervenu et a emmené la victime de 36 ans dans un bureau. Le mineur a tenté de pénétrer dans le bureau avant de prendre la fuite en exhibant un couteau en menaçant : "je vais la buter".

La victime présente un hématome au-dessus du coude du bras gauche, mais n’a pas souhaité l’intervention des sapeurs-pompiers. Elle s’est réservée le droit de déposer plainte.

Les services de police ont de nouveau été appelés par le foyer ce jeudi 12 janvier en raison de la présence, dans la structure, du mis en cause présumé. Il a été interpellé à 11h35 sans incident, mais avait en sa possession un cutter.

Il est en garde à vue.