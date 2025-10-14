Un label pour la filière gériatrique du CHU de Besançon

À l’occasion d’une cérémonie organisée au centre de réadaptation Les Tilleroyes le 9 octobre 2025, le CHU de Besançon a reçu officiellement le label de la filière gériatrique décerné par l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté.

Cette labellisation est issue d’un audit complet qui vient valoriser la cohérence des parcours de soins, la coordination interprofessionnelle et intersectorielle et la dynamique d’amélioration continue, a précisé le CHU de Besançon dans son communiqué.

Pour l’établissement, cette distinction "vient saluer la qualité, la cohérence et la structuration d’une filière complète, intégrant tous les volets de la prise en charge du patient âgé".

Dans le Grand Besançon, la filière gériatrique et gérontologique se trouvera pleinement intégrée au 1er janvier 2026 par la fusion de quatre établissements. Elle "comprend plus de 840 lits et places en gériatrie aiguë, soins de réadaptation, long séjour, EHPAD et soins et accompagnements à domicile", conclut le CHU.