Mardi 14 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Santé

Un label pour la filière gériatrique du CHU de Besançon

Publié le 14/10/2025 - 15:52
Mis à jour le 14/10/2025 - 15:18

À l’occasion d’une cérémonie organisée au centre de réadaptation Les Tilleroyes le 9 octobre 2025, le CHU de Besançon a reçu officiellement le label de la filière gériatrique décerné par l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté. 

© CHU Besançon
© CHU Besançon

Cette labellisation est issue d’un audit complet qui vient valoriser la cohérence des parcours de soins, la coordination interprofessionnelle et intersectorielle et la dynamique d’amélioration continue, a précisé le CHU de Besançon dans son communiqué. 

Pour l’établissement, cette distinction "vient saluer la qualité, la cohérence et la structuration d’une filière complète, intégrant tous les volets de la prise en charge du patient âgé".

Dans le Grand Besançon, la filière gériatrique et gérontologique se trouvera pleinement intégrée au 1er janvier 2026 par la fusion de quatre établissements. Elle "comprend plus de 840 lits et places en gériatrie aiguë, soins de réadaptation, long séjour, EHPAD et soins et accompagnements à domicile", conclut le CHU.

chu de besançon gériatrie label

Publié le 14 octobre à 15h52 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Santé

Grand Besançon Métropole
Santé

Retrouver vos valeurs essentielles : l’exercice fétiche de notre coach Anne Sallé

NO STRESS • "Connaissez-vous vos valeurs ? Savez-vous ce qui compte vraiment pour vous ?" Je me rappelle de la mine effarée de mes étudiants face à ces questions. Non, franchement, ils ne s'étaient jamais posé la question et ne savaient même pas ce que cela pouvait bien vouloir dire...

bien-être confiance en soi être soi sécurité zen
Publié le 10 octobre à 14h00 par Anne Sallé • Membre
France
Santé Société

Santé mentale : le nombre d’hospitalisations pour gestes suicidaires chez les jeunes femmes en hausse

À l’occasion de la Journée mondiale de la Santé mentale, Santé publique France publie ce vendredi 10 octobre 2025 son bilan annuel sur les conduites suicidaires. Si le nombre de décès reste stable, l’agence alerte sur la progression des hospitalisations, notamment chez les jeunes filles et jeunes femmes.

santé publique france suicide
Publié le 10 octobre à 11h33 par Alexane
Besançon
Santé Social

À Besançon, une mobilisation pour défendre les droits à la Sécurité sociale

Dans le cadre des 80 ans de la création de la sécurité sociale, une mobilisation mêlant le syndicat CGT et la fédération du Doubs du Parti communiste a été organisée devant les locaux de la CPAM du Doubs, rue Denis Papin à Besançon. L’occasion également de rappeler certaines revendications…

cgt cpam cpam du doubs sécurité sociale
Publié le 9 octobre à 17h30 par Hélène L.
Besançon
Santé Société

Choice et SilMach unissent leurs savoir-faire pour développer une contraception sans hormone et connectée

La deeptech bisontine SilMach et la start-up néerlandaise Choice ont annoncé ce jeudi 9 octobre, une collaboration inédite pour concevoir un microdispositif contraceptif jugé révolutionnaire. Alimenté par un micromoteur, ce dispositif sans fil pourrait permettre d’ouvrir et de fermer des valves implantées dans les trompes de Fallope, offrant une contraception réversible, sans hormones et sans douleur.

contraception enceinte femme pilule silmach
Publié le 9 octobre à 16h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Santé

Subventions en chute libre pour les associations : le président de Aides Bourgogne Franche-Comté, dénonce “un sentiment de trahison”

TÉMOIGNAGE • Président de Aides Région Pores d’Europe (Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France) et vice-président national de Aides, Emmanuel Bodoignet a livré ce mercredi 8 octobre lors d’une conférence de presse du Mouvement des associations de Bourgogne Franche-Comté un témoignage marquant sur la situation de l’organisation qui représente, confrontée à une chute brutale de ses financements.

aides association emmanuel bodoignet hépatites maladie ministère de la santé santé sida subvention vih
Publié le 9 octobre à 11h59 par Alexane
Besançon
Economie Santé

80 ans de la Sécurité sociale : “sans l’Urssaf, pas de financement de la protection sociale”

À l’occasion des 80 ans de la Sécurité sociale, l’Urssaf Franche-Comté a installé un stand éphémère aux couleurs de la protection sociale ce mardi 7 octobre 2025, place du 8 Septembre à Besançon. L’occasion de rappeler quels sont les organismes qui oeuvrent pour la sécurité sociale et de casser quelques idées reçues. 

caf carsat cpam sécurité sociale urssaf
Publié le 7 octobre à 17h02 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Santé

Octobre rose : 6 idées de lectures sur le cancer du sein

En ce mois d’octobre 2025 et comme tous les ans, la campagne Octobre Rose rappelle l’importance du dépistage organisé du cancer du sein, premier cancer chez la femme. Dans le cadre de cette campagne, nous vous avons sélectionnés six idées de lectures qui abordent la question du cancer du sein. 

cancer du sein dépistage lecture livres octobre rose
Publié le 7 octobre à 15h26 par Elodie Retrouvey
Grand Besançon Métropole
Santé

S’écouter vraiment : le protocole tout simple de notre coach Anne Sallé

NO STRESS • L’automne est une saison de retour vers soi : la lumière baisse, la nature ralentit et nous invite à faire pareil. Pourtant, nous avons tendance à accélérer encore : projets, obligations, listes à rallonge… Nous vivons la tête remplie de "il faut" et oublions souvent la question la plus simple : "Et moi, de quoi ai-je besoin ?".

bien-être méditation santé mentale soin zen
Publié le 7 octobre à 09h30 par Anne Sallé • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Journée des aidants : l’ARS Bourgogne-Franche-Comté rappelle les dispositifs en place

Dans le cadre de la journée nationale des aidants, l’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté souhaiter rappeler son soutien en faveur de ceux qui accompagnent régulièrement un proche en perte d’autonomie. En France, 9,3 millions de personnes sont concernées par cette situation (DREES, 2021).

agence régionale de santé aidant
Publié le 6 octobre à 14h29 par Hélène L.

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Retour des "24h dans le supérieur'' cet automne à l'université Marie et Louis Pasteur
Jeu-concours

Jeu-concours valise DELSEY : découvrez les résultats !

"Un verre, une oeuvre" revient au musée des beaux-arts de Besançon

Sondage

 15.44
ciel dégagé
le 14/10 à 15h00
Vent
4.22 m/s
Pression
1021 hPa
Humidité
72 %
 