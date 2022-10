Un militaire frappe une femme dans un bar à Besançon

Ce vendredi 7 octobre, peu avant 3 heures du matin, la police nationale a été mobilisée au bar de nuit Le 8 Clos situé Grande rue à Besançon, suite à des violences sur une femme, visionnées par le centre d’information et de commandement.

Sur place, la victime a désigné son agresseur aux policiers. Ces derniers ont donc contrôlé l’homme de 21 ans et ont constaté qu’il présentait des signes d’ivresse. Il a reconnu avoir eu une altercation avec une femme qui l’a poussé dans le bar alors qu’il récupérait ses affaires.

Il a été interpellé et emmené au commissariat de police pour être placé en garde à vue. Il a déclaré être en permission, militaire au 19e régiment du génie et reconnu avoir bu du whisky et avoir giflé une fille qui lui reprochait d’être assis à une table. La victime n’a pas déposé plainte.

Les autorités militaires ont été avisées de l’incident.

L’agresseur a reçu une ordonnance pénale devant le délégué du procureur début décembre 2022.