Un multirécidiviste échappé du CHU finalement interpellé pour trafic de drogue

Les policiers de la BAC ont remarqué deux individus apparemment impliqués dans un trafic de drogue. L’un d’eux, âgé de 27 ans, faisait office de guetteur qui arrêtait et guidait les véhicules vers le lieu de deal. Tandis que l’autre jeune de 18 ans vendait la marchandise récupérée dans une voiture stationnée non loin, avant de procéder à la transaction finale. Les forces de l’ordre contrôlèrent d’abord les acheteurs, trouvés en possession de 4g d’héroïne, avant de décider d’interpeller les deux individus. À la vue des policiers, le vendeur se débarassait d'un sachet qui contenait sept bonbonnes de cocaïne avant de prendre la fuite. Il était rapidement rattrapé et interpellé tout comme le guetteur.

59g d'héroïne, 43g de cocaïne et 3g de résine de cannabis retrouvés dans le véhicule

Lors de la fouille, le vendeur de 18 ans était contrôlé avec 14g de résine de cannabis dans son caleçon et 355€. Le véhicule dans lequel le vendeur allait chercher la marchandise était une voiture faussement plaquée. Les policiers ont trouvé à bord 59g d’héroïne, 43g de cocaïne et 3g de résine de cannabis.

Placés en garde à vue, le guetteur de 27 ans a rapidement reconnu les faits alors que le vendeur donnait une fausse identité avant d'être reconnu par un policier. Il était en fait recherché pour évasion du centre éducatif renforcé de Pontarlier depuis mai 2022 mais aussi dans le cadre d’une procédure datant de juillet dernier au cours de laquelle il n’avait pas pu être entendu puisqu’il s’était échappé du CHU où il était soigné. Il a finalement reconnu les faits qui lui étaient reprochés et sa garde à vue a été prolongée.